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Meizu X8

Meizu X8
Дисплей
60
Производительность
45
Батарея
68
Камера
57
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Выделяющийся дизайн
  • Дисплей
  • Скорость работы
  • Оптимизированное программное обеспечение
  • Защитная пленка в комплекте
  • Цена
  • Отсутствует NFC
  • Медленный чип памяти
  • Нет наушников в комплекте

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу Х8
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.77%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Meizu X8
Инфо
Высота 151.2 мм
Ширина 74.6 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 160 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.77%
45

Производительность

Все характеристики чипа Мейзу Х8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
5716
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1790
Geekbench 5 (одноядерный)
389
Geekbench 5 (многоядерный)
1454
AnTuTu Benchmark 7
158764
AnTuTu Benchmark 8
194018

Скорость работы программного обеспечения впечатляет. Его оптимизация избавляет пользователя от задержек и микролагов. В играх смартфон тоже ведет себя очень хорошо. К примеру, игра Guns of Boom показывает 60 кадров в секунду, и со временем ничего не начинает нагреваться и, следовательно, тормозить.

57

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI Flyme UI
Размер системы из коробки 12 ГБ
68

Батарея

Характеристики
Объем 3210 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, mCharge (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Meizu X8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840
Апертура f/2
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.78"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu X8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Meizu X8

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (29 голосов)

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