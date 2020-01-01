Тесты в бенчмарках

Скорость работы программного обеспечения впечатляет. Его оптимизация избавляет пользователя от задержек и микролагов. В играх смартфон тоже ведет себя очень хорошо. К примеру, игра Guns of Boom показывает 60 кадров в секунду, и со временем ничего не начинает нагреваться и, следовательно, тормозить.