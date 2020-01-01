Meizu X8
Дисплей
60
Производительность
45
Батарея
68
Камера
57
Итоговая оценка
58
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Выделяющийся дизайн
- Дисплей
- Скорость работы
- Оптимизированное программное обеспечение
- Защитная пленка в комплекте
- Цена
- Отсутствует NFC
- Медленный чип памяти
- Нет наушников в комплекте
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Мейзу Х8
60
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.77%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
61
Дизайн и корпус
|Высота
|151.2 мм
|Ширина
|74.6 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.77%
45
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 710
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядер по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
5716
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1790
Geekbench 5 (одноядерный)
389
Geekbench 5 (многоядерный)
1454
AnTuTu Benchmark 7
158764
AnTuTu Benchmark 8
194018
Скорость работы программного обеспечения впечатляет. Его оптимизация избавляет пользователя от задержек и микролагов. В играх смартфон тоже ведет себя очень хорошо. К примеру, игра Guns of Boom показывает 60 кадров в секунду, и со временем ничего не начинает нагреваться и, следовательно, тормозить.
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu - 209 место
57
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|Flyme UI
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
68
Батарея
|Объем
|3210 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, mCharge (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.78"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
73
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
62
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Meizu X8 могут отличаться в зависимости от региона.