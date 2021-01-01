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Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 20 Pro
Дисплей
89
Производительность
85
Батарея
84
Камера
79
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет одну из самых высоких частоту обновления – 144 Гц
  • Камера оснащена 5-кратным оптическим зумом
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Использует мощный процессор Snapdragon в тандеме с быстрой памятью UFS 3.1
  • Ночной режим не работает с сверхширокоугольным объективом и оптическим зумом
  • Средняя скорость зарядки батареи
  • Установлен только один динамик громкой связи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 20 Про
89

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89%
Особенности - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 150.8%
ШИМ (PWM) 471 Гц
Время отклика 15 мс
Контрастность ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
670 нит
Источники: NotebookCheck [1]
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 20 Pro
Высота 163 мм
Ширина 76 мм
Толщина 7 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89%
85

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Эдж 20 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 675 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
963
Geekbench 5 (многоядерный)
3138
AnTuTu Benchmark 9
690890
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Stock Android
Размер системы из коробки 33 ГБ
84

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:17 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:32 ч.
Время просмотра видео
23:00 ч.
Время разговора (3G)
40:16 ч.
79

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge 20 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 126 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.3
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
90

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
82.8 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 20 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Edge 20 Pro

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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