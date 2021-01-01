Motorola Edge 20 Pro
Дисплей
89
Производительность
85
Батарея
84
Камера
79
Итоговая оценка
83
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей имеет одну из самых высоких частоту обновления – 144 Гц
- Камера оснащена 5-кратным оптическим зумом
- Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Использует мощный процессор Snapdragon в тандеме с быстрой памятью UFS 3.1
- Ночной режим не работает с сверхширокоугольным объективом и оптическим зумом
- Средняя скорость зарядки батареи
- Установлен только один динамик громкой связи
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 20 Про
89
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|385 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89%
|Особенности
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|150.8%
|ШИМ (PWM)
|471 Гц
|Время отклика
|15 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
Максимальная яркость
670 нит
Источники: NotebookCheck [1]
72
Дизайн и корпус
|Высота
|163 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|7 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89%
85
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|675 МГц
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
963
Geekbench 5 (многоядерный)
3138
AnTuTu Benchmark 9
690890
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 9 - 49 место
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|33 ГБ
84
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (53% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:17 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:32 ч.
Время просмотра видео
23:00 ч.
Время разговора (3G)
40:16 ч.
Рейтинг времени автономной работы - 26 место
79
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 126 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.3
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
90
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
58
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
82.8 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 20 Pro могут отличаться в зависимости от региона.