Motorola Edge 20 Pro Дисплей 89 Производительность 85 Батарея 84 Камера 79 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей имеет одну из самых высоких частоту обновления – 144 Гц

Камера оснащена 5-кратным оптическим зумом

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Использует мощный процессор Snapdragon в тандеме с быстрой памятью UFS 3.1 Ночной режим не работает с сверхширокоугольным объективом и оптическим зумом

Средняя скорость зарядки батареи

Установлен только один динамик громкой связи

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж 20 Про

89 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 385 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 89% Особенности - DCI-P3 Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 150.8% ШИМ (PWM) 471 Гц Время отклика 15 мс Контрастность ∞ Бесконечная Максимальная яркость 670 нит Источники: NotebookCheck [1]

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge 20 Pro Высота 163 мм Ширина 76 мм Толщина 7 мм Вес 185 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Синий, Голубой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 89%

85 Производительность Все характеристики чипа Моторола Эдж 20 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 675 МГц FLOPS ~1372 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 963 Geekbench 5 (многоядерный) 3138 AnTuTu Benchmark 9 690890 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 9 - 49 место

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Stock Android Размер системы из коробки 33 ГБ

84 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Время полной зарядки 1:17 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 12:32 ч. Время просмотра видео 23:00 ч. Время разговора (3G) 40:16 ч. Рейтинг времени автономной работы - 26 место

79 Камеры Спецификации и тестирование камер Edge 20 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/3.4

- Фокусное расстояние: 126 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 16 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.3 Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

90 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

58 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет Тесты динамиков Максимальная громкость 82.8 дБ

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство на 30 Вт

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge 20 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Edge 20 Pro