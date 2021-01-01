Motorola Edge S может посоперничать с более дорогими смартфонами, поскольку имеет премиальный экран диагональю 6.7 дюймов. Главной его фишкой является повышенная частота обновления 90 Гц, однако в левом верхнем углу имеется аж 2 выреза, которые понравятся не всем пользователям.