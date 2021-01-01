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Motorola Edge S

Motorola Edge S
Дисплей
74
Производительность
100
Батарея
92
Камера
69
Итоговая оценка
82
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий IPS-дисплей с повышенной частотой обновления 90 Гц
  • Мощный процессор Snapdragon 870
  • Двойная фронтальная камера со сверхширокоугольным объективом
  • Большой аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку
  • Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев
  • Слабая стабилизация видео
  • Отсутствует реверсная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж С
74

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1%
Максимальная яркость
560 нит

Motorola Edge S может посоперничать с более дорогими смартфонами, поскольку имеет премиальный экран диагональю 6.7 дюймов. Главной его фишкой является повышенная частота обновления 90 Гц, однако в левом верхнем углу имеется аж 2 выреза, которые понравятся не всем пользователям.

58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge S
Высота 168.4 мм
Ширина 74 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 215 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
100

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Эдж С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

AnTuTu Benchmark 8
666278
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 121°
Количество объективов 4 (64 МП + 16 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера здесь хоть и имеет разрешение 64 мегапикселя, но из-за отсутствия хорошей стабилизации фотографии часто получаются нечеткими. Вечерние фотографии, сделанные на сверхширокоугольный модуль, характеризуются большим уровнем шумов, поэтому придется обеспечить качественное освещение.

89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Edge S

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (12 голосов)

Сравнения с конкурентами

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