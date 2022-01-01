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Motorola Edge X30

Motorola Edge X30
Дисплей
85
Производительность
92
Батарея
84
Камера
73
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • OLED-дисплей обладает частотой обновления 144 Гц
  • Используется топовый процессор от Qualcomm
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором и быстрым автофокусом Dual Pixel
  • Отличная фронтальная камера на 60 МП
  • Получил мощный адаптер питания в комплекте, который заряжает смартфон буквально за полчаса
  • Нет места под карту памяти для расширения встроенного накопителя
  • Есть примитивная защита от брызг

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж X30
85

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
497 нит
78

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge X30
Высота 163.6 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 194 грамма
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.6%
92

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Эдж X30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1187
Geekbench 5 (многоядерный)
3543
AnTuTu Benchmark 9
933221
CPU 206492
GPU 418380
Memory 146572
UX 170155
Total score 933221
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MYUI 3.0
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 0:36 ч.
73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Edge X30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
66

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge X30 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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