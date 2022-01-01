Motorola Edge X30
Дисплей
85
Производительность
92
Батарея
84
Камера
73
Итоговая оценка
82
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- OLED-дисплей обладает частотой обновления 144 Гц
- Используется топовый процессор от Qualcomm
- Камера оснащена оптическим стабилизатором и быстрым автофокусом Dual Pixel
- Отличная фронтальная камера на 60 МП
- Получил мощный адаптер питания в комплекте, который заряжает смартфон буквально за полчаса
- Нет места под карту памяти для расширения встроенного накопителя
- Есть примитивная защита от брызг
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж X30
85
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
497 нит
78
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|194 грамма
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
87.6%
92
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|818 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1187
Geekbench 5 (многоядерный)
3543
AnTuTu Benchmark 9
933221
|CPU
|206492
|GPU
|418380
|Memory
|146572
|UX
|170155
|Total score
|933221
Источники: 3DMark [3]
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MYUI 3.0
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 13 минут)
|Время полной зарядки
|0:36 ч.
73
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
84
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
66
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge X30 могут отличаться в зависимости от региона.