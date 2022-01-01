Motorola Edge X30 Дисплей 85 Производительность 92 Батарея 84 Камера 73 Итоговая оценка 82 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки OLED-дисплей обладает частотой обновления 144 Гц

Используется топовый процессор от Qualcomm

Камера оснащена оптическим стабилизатором и быстрым автофокусом Dual Pixel

Отличная фронтальная камера на 60 МП

Получил мощный адаптер питания в комплекте, который заряжает смартфон буквально за полчаса Нет места под карту памяти для расширения встроенного накопителя

Есть примитивная защита от брызг

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Эдж X30

85 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 497 нит

78 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Edge X30 Высота 163.6 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.5 мм Вес 194 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 87.6%

92 Производительность Все характеристики чипа Моторола Эдж X30 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1187 Geekbench 5 (многоядерный) 3543 AnTuTu Benchmark 9 933221 CPU 206492 GPU 418380 Memory 146572 UX 170155 Total score 933221 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu - 15 место Источники: 3DMark [3]

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MYUI 3.0

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 68 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Время полной зарядки 0:36 ч.

73 Камеры Спецификации и тестирование камер Edge X30 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 60 мегапикселей Апертура f/2.2 Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

66 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Edge X30 могут отличаться в зависимости от региона.