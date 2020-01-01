Версия Moto E4 Plus, которая официально продается в России, лишена NFC-модуля. Зато здесь есть Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, Wi-Fi 802.11n поддержка двух сим-карт. Лоток комбинированный, то есть там два слота под две SIM или одну SIM и одну карту памяти microSD.