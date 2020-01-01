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Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto E4 Plus
Дисплей
47
Производительность
16
Батарея
72
Камера
41
Итоговая оценка
42
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Оптимизированное программное обеспечение
  • Автономная работа вызывает позитивные эмоции
  • Приятный внешний вид
  • Отзывчивый сканер отпечатков
  • Спереди есть LED-вспышка
  • Дисплей невысокого разрешения
  • По быстродействию уступает многим своим конкурентам
  • Некачественная съемка в условиях слабого освещения
  • Большой вес устройства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Е4 Плюс
47

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.65%
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto E4 Plus
Инфо
Высота 155 мм
Ширина 77.5 мм
Толщина 9.5 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.65%
16

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото Е4 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6737
Архитектура 4 ядра Cortex-A53 1.35 ГГц
CPU ядер 4
Частота 1300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T720 MP2
GPU-ядер 1
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 640 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 32 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
597
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1580
AnTuTu Benchmark 7
32560

Moto E4 Plus имеет 16 ГБ встроенного накопителя и 3 ГБ оперативной памяти. Объем карты памяти может составлять максим 128 ГБ. 4-ядерный процессор MediaTek MT6737 выдает впечатляющие 32674 балла в синтетическом бенчмарке AnTuTu Benchmark. Он работает на тактовой частоте 1.3 ГГц. Графический ускоритель Mali-T720 MP2 не имеет достаточной мощности для игр, поэтому не стоит покупать модель Мото Е4 Плюс для этих целей.

38

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1
Оболочка UI Stock Android
Размер системы из коробки 5 ГБ
72

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Данный смартфон славится своей беспрецедентно хорошей автономностью, которую обеспечивает батарея на 5000 мАч. Из-за этого его вес составляет 198 грамм, что мы приписали к недостаткам устройства. В комплекте идет адаптер быстрой зарядки мощностью 10 Ватт

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto E4 Plus
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500

Версия Moto E4 Plus, которая официально продается в России, лишена NFC-модуля. Зато здесь есть Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, Wi-Fi 802.11n поддержка двух сим-карт. Лоток комбинированный, то есть там два слота под две SIM или одну SIM и одну карту памяти microSD.

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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.438 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.04 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер быстрой зарядки 10 Ватт
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto E4 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto E4 Plus

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (7 голосов)

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