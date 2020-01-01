Motorola Moto E4 Plus
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Оптимизированное программное обеспечение
- Автономная работа вызывает позитивные эмоции
- Приятный внешний вид
- Отзывчивый сканер отпечатков
- Спереди есть LED-вспышка
- Дисплей невысокого разрешения
- По быстродействию уступает многим своим конкурентам
- Некачественная съемка в условиях слабого освещения
- Большой вес устройства
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|69.65%
Дизайн и корпус
|Высота
|155 мм
|Ширина
|77.5 мм
|Толщина
|9.5 мм
|Вес
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6737
|Архитектура
|4 ядра Cortex-A53 1.35 ГГц
|CPU ядер
|4
|Частота
|1300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP2
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|640 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 32 ГБ
Тесты в бенчмарках
Moto E4 Plus имеет 16 ГБ встроенного накопителя и 3 ГБ оперативной памяти. Объем карты памяти может составлять максим 128 ГБ. 4-ядерный процессор MediaTek MT6737 выдает впечатляющие 32674 балла в синтетическом бенчмарке AnTuTu Benchmark. Он работает на тактовой частоте 1.3 ГГц. Графический ускоритель Mali-T720 MP2 не имеет достаточной мощности для игр, поэтому не стоит покупать модель Мото Е4 Плюс для этих целей.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1
|Оболочка UI
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|5 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Данный смартфон славится своей беспрецедентно хорошей автономностью, которую обеспечивает батарея на 5000 мАч. Из-за этого его вес составляет 198 грамм, что мы приписали к недостаткам устройства. В комплекте идет адаптер быстрой зарядки мощностью 10 Ватт
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2500
Версия Moto E4 Plus, которая официально продается в России, лишена NFC-модуля. Зато здесь есть Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, Wi-Fi 802.11n поддержка двух сим-карт. Лоток комбинированный, то есть там два слота под две SIM или одну SIM и одну карту памяти microSD.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.438 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.04 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер быстрой зарядки 10 Ватт
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон