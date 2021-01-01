Motorola Moto E7 Power Дисплей 59 Производительность 32 Батарея 70 Камера 48 Итоговая оценка 53 Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей радует высоким уровнем яркости и точной калибровкой цветов

Камера оснащена объективом для макросъемки

Рамки по боками достаточно тонкие

Приемлемая цена Невысокая плотность пикселей

Быстрая зарядка отсутствует

Медленный однодиапазонный Wi-Fi

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Е7 Power

59 Экран Тип IPS LCD Размер 6.51 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.3% Максимальная яркость 386 нит

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto E7 Power Высота 165.1 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.2 мм Вес 200 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Красный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 82.3%

32 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото Е7 Power и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G25 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 650 МГц FLOPS ~41.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 2, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 250 Geekbench 5 (многоядерный) 1150 AnTuTu Benchmark 8 113274

52 Программное обеспечение Операционная система Android 10

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

48 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto E7 Power Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

64 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 4 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700 4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2021 года Дата начала продаж Февраль 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (10 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto E7 Power могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto E7 Power