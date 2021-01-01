Motorola Moto E7 Power
Дисплей
59
Производительность
32
Батарея
70
Камера
48
Итоговая оценка
53
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей радует высоким уровнем яркости и точной калибровкой цветов
- Камера оснащена объективом для макросъемки
- Рамки по боками достаточно тонкие
- Приемлемая цена
- Невысокая плотность пикселей
- Быстрая зарядка отсутствует
- Медленный однодиапазонный Wi-Fi
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Е7 Power
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.51 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.3%
Максимальная яркость
386 нит
50
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|9.2 мм
|Вес
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
82.3%
32
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G25
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|FLOPS
|~41.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
250
Geekbench 5 (многоядерный)
1150
AnTuTu Benchmark 8
113274
52
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
70
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
48
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
64
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700
|4G сети
|LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto E7 Power могут отличаться в зависимости от региона.