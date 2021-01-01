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Motorola Moto E7 Power

Motorola Moto E7 Power
Дисплей
59
Производительность
32
Батарея
70
Камера
48
Итоговая оценка
53
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей радует высоким уровнем яркости и точной калибровкой цветов
  • Камера оснащена объективом для макросъемки
  • Рамки по боками достаточно тонкие
  • Приемлемая цена
  • Невысокая плотность пикселей
  • Быстрая зарядка отсутствует
  • Медленный однодиапазонный Wi-Fi

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Е7 Power
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.51 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3%
Максимальная яркость
386 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto E7 Power
Высота 165.1 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.2 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Красный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
82.3%
32

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото Е7 Power и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
250
Geekbench 5 (многоядерный)
1150
AnTuTu Benchmark 8
113274
52

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto E7 Power
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
64

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto E7 Power могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto E7 Power

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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