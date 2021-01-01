Motorola Moto G 5G Дисплей 70 Производительность 62 Батарея 93 Камера 61 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2020 года Дата начала продаж Декабрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки IPS-экран с поддержкой HDR

Современная начинка и большой объем памяти

Камера оснащена сверхширокоугольным макрообъективом

Большая батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт

Боковым сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться В смартфоне нет обратной зарядки

Из-за слабой стабилизации в камере картинка иногда получается размытой

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G 5G

70 Экран Тип IPS LCD Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.7% Максимальная яркость 479 нит

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G 5G Высота 166.1 мм Ширина 76.1 мм Толщина 9.9 мм Вес 212 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.7%

62 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 651 Geekbench 5 (многоядерный) 1971 AnTuTu Benchmark 8 311889 Рейтинг AnTuTu Benchmark 8 - 156 место

52 Программное обеспечение Операционная система Android 10

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (36% за 30 минут) Время полной зарядки 2:11 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 17:37 ч. Время просмотра видео 19:35 ч. Время разговора (3G) 43:20 ч. Рейтинг автономности смартфонов - 10 место

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 112 микрон

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2020 года Дата начала продаж Декабрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G 5G