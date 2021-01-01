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Motorola Moto G 5G

Motorola Moto G 5G
Дисплей
70
Производительность
62
Батарея
93
Камера
61
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с поддержкой HDR
  • Современная начинка и большой объем памяти
  • Камера оснащена сверхширокоугольным макрообъективом
  • Большая батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт
  • Боковым сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться
  • В смартфоне нет обратной зарядки
  • Из-за слабой стабилизации в камере картинка иногда получается размытой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G 5G
70

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7%
Максимальная яркость
479 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G 5G
Высота 166.1 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 9.9 мм
Вес 212 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
62

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
651
Geekbench 5 (многоядерный)
1971
AnTuTu Benchmark 8
311889
52

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (36% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:11 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:37 ч.
Время просмотра видео
19:35 ч.
Время разговора (3G)
43:20 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 112 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS)
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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