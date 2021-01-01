Motorola Moto G Play (2021) Дисплей 60 Производительность 32 Батарея 71 Камера 53 Итоговая оценка 56 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей обладает хорошей цветопередачей

Большая батарея на 5000 мАч

Умеет делать портретные фотографии

Легкий и практичный дизайн Нет режима макро и сверхширокоугольной съемки

Отсутствует поддержка быстрой зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Play (2021)

60 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 80.6%

48 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Play (2021) Высота 166.6 мм Ширина 76 мм Толщина 9.4 мм Вес 204 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 80.6%

32 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G Play (2021) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 460 Макс. частота 1800 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver

- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~273 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1600 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 257 Geekbench 5 (многоядерный) 1244 AnTuTu Benchmark 8 143834

52 Программное обеспечение Операционная система Android 10

71 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 3:00 ч.

53 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G Play (2021) Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Play (2021) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G Play (2021)