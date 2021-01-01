Motorola Moto G Stylus (2021) Дисплей 67 Производительность 51 Батарея 62 Камера 65 Итоговая оценка 63 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран с высоким разрешением и большой диагональю

Построен на процессоре Qualcomm Snapdragon

Боковым сканером отпечатков пальцев комфортно пользоваться

Камера получила датчики сверхширокоугольной съемки и макро

Есть дополнительное место для карты памяти

Поддержка стилуса Относительно небольшой аккумулятор без быстрой зарядки

Не всем будет удобно пользоваться из-за большой диагонали

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Stylus (2021)

67 Экран Тип IPS LCD Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 386 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.8% Максимальная яркость 454 нит

51 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Stylus (2021) Высота 169.8 мм Ширина 77.9 мм Толщина 9 мм Вес 213 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.8%

51 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G Stylus (2021) и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 678 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 612 Частота GPU 800 МГц FLOPS ~354 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 538 Geekbench 5 (многоядерный) 1611 AnTuTu Benchmark 8 228385

52 Программное обеспечение Операционная система Android 10

62 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G Stylus (2021) Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 29, 38, 40, 41, 66, 71 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Stylus (2021) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G Stylus (2021)