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Motorola Moto G Stylus (2021)

Motorola Moto G Stylus (2021)
Дисплей
67
Производительность
51
Батарея
62
Камера
65
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с высоким разрешением и большой диагональю
  • Построен на процессоре Qualcomm Snapdragon
  • Боковым сканером отпечатков пальцев комфортно пользоваться
  • Камера получила датчики сверхширокоугольной съемки и макро
  • Есть дополнительное место для карты памяти
  • Поддержка стилуса
  • Относительно небольшой аккумулятор без быстрой зарядки
  • Не всем будет удобно пользоваться из-за большой диагонали

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Stylus (2021)
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Максимальная яркость
454 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G Stylus (2021)
Высота 169.8 мм
Ширина 77.9 мм
Толщина 9 мм
Вес 213 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
51

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G Stylus (2021) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 678
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 612
Частота GPU 800 МГц
FLOPS ~354 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
538
Geekbench 5 (многоядерный)
1611
AnTuTu Benchmark 8
228385
52

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
62

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G Stylus (2021)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 29, 38, 40, 41, 66, 71
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G Stylus (2021) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G Stylus (2021)

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Moto G Stylus (2021) против Galaxy A51
2. Moto G Stylus (2021) против Moto G Power (2021)

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