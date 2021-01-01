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Motorola Moto G10

Motorola Moto G10
Дисплей
59
Производительность
38
Батарея
83
Камера
60
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с хорошей цветопередачей и контрастом
  • 48-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной и макросъемкой
  • Неплохой процессор Snapdragon с хорошей скорость LTE
  • Емкая батарея и поддержка NFC
  • Невысокое разрешение экрана
  • Не поддерживает быструю зарядку

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G10
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.1%
ШИМ (PWM) 176 Гц
Время отклика 57 мс
Контрастность 835:1
Максимальная яркость
370 нит
Источники: NotebookCheck [1]
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G10
Высота 165.2 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 9.2 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Перламутровый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83.1%
38

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
246
Geekbench 5 (многоядерный)
1113
AnTuTu Benchmark 8
138824
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет (22% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:37 ч.
Время просмотра видео
19:45 ч.
Время разговора (3G)
49:28 ч.
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
81 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G10

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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