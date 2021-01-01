Motorola Moto G10 Power Дисплей 60 Производительность 38 Батарея 86 Камера 60 Итоговая оценка 61 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 48-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной съемкой

Большая батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки

Практичный дизайн из качественного пластика

Процессор обеспечивает неплохую производительность Низкое разрешение экрана

Гибридный лоток для SIM-карт

Большой вес негативно сказывается на комфорте в использовании

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G10 Power

60 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.6% Максимальная яркость 444 нит

49 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G10 Power Высота 165.2 мм Ширина 75.7 мм Толщина 9.9 мм Вес 220 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Синий, Перламутровый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 81.6%

38 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G10 Power и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 460 Макс. частота 1800 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver

- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~273 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 246 Geekbench 5 (многоядерный) 1122 AnTuTu Benchmark 8 144844

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11

86 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (44% за 60 минут) Время полной зарядки 3:10 ч.

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G10 Power Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 12 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G10 Power могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G10 Power