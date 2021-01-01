Motorola Moto G100 Дисплей 75 Производительность 91 Батарея 80 Камера 63 Итоговая оценка 78 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 90 Гц дают преимущество в плане плавности работы интерфейса

Премиальный процессор тянет все игры и поддерживает 5G

Камера имеет лазерный автофокус

Емкая батарея, которая поддерживает 20-ваттную зарядку Основная камера не получила макрообъектив

Нельзя установить одновременно 2 SIM-карты и MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G100

75 Экран Тип IPS LCD Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2520 пикселей Соотношение сторон 21:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.1% Максимальная яркость 605 нит

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G100 Высота 168.4 мм Ширина 74 мм Толщина 9.7 мм Вес 207 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серебристый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.1%

91 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G100 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1267 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 932 Geekbench 5 (многоядерный) 2840 AnTuTu Benchmark 8 556464 Рейтинг производительности AnTuTu 8 - 50 место

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут) Время полной зарядки 1:54 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 11:57 ч. Время просмотра видео 14:45 ч. Время разговора (3G) 37:53 ч. Рейтинг смартфонов по времени автономной работы - 121 место

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G100 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9280 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 117° Количество объективов 4 (64 МП + 16 МП + 2 МП + 0 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 16 МП

- Размер пикселя: 1 микрон

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G100 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G100