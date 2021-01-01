Motorola Moto G100
Дисплей
75
Производительность
91
Батарея
80
Камера
63
Итоговая оценка
78
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- 90 Гц дают преимущество в плане плавности работы интерфейса
- Премиальный процессор тянет все игры и поддерживает 5G
- Камера имеет лазерный автофокус
- Емкая батарея, которая поддерживает 20-ваттную зарядку
- Основная камера не получила макрообъектив
- Нельзя установить одновременно 2 SIM-карты и MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G100
75
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.1%
Максимальная яркость
605 нит
58
Дизайн и корпус
|Высота
|168.4 мм
|Ширина
|74 мм
|Толщина
|9.7 мм
|Вес
|207 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
91
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|FLOPS
|~1267 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
932
Geekbench 5 (многоядерный)
2840
AnTuTu Benchmark 8
556464
Рейтинг производительности AnTuTu 8 - 50 место
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
80
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (37% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:54 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:57 ч.
Время просмотра видео
14:45 ч.
Время разговора (3G)
37:53 ч.
Рейтинг смартфонов по времени автономной работы - 121 место
63
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 16 МП + 2 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|24
|Поддержка 5G
|Да
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G100 могут отличаться в зависимости от региона.