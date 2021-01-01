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Motorola Moto G100

Motorola Moto G100
Дисплей
75
Производительность
91
Батарея
80
Камера
63
Итоговая оценка
78
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 90 Гц дают преимущество в плане плавности работы интерфейса
  • Премиальный процессор тянет все игры и поддерживает 5G
  • Камера имеет лазерный автофокус
  • Емкая батарея, которая поддерживает 20-ваттную зарядку
  • Основная камера не получила макрообъектив
  • Нельзя установить одновременно 2 SIM-карты и MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G100
75

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1%
Максимальная яркость
605 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G100
Высота 168.4 мм
Ширина 74 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 207 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
91

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G100 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
932
Geekbench 5 (многоядерный)
2840
AnTuTu Benchmark 8
556464
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:54 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:57 ч.
Время просмотра видео
14:45 ч.
Время разговора (3G)
37:53 ч.
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G100
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 4 (64 МП + 16 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G100 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G100

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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