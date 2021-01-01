Главная > Смартфоны Motorola > Motorola Moto G20: цена, технические характеристики и отзывы

Motorola Moto G20

Motorola Moto G20
Дисплей
65
Производительность
36
Батарея
70
Камера
66
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый IPS-дисплей
  • Функциональная камера: есть свехширокоугольная, портретная и макросъемка
  • Батарея большой емкости
  • Начинка смартфона защищена от брызг
  • Невысокое разрешение экрана – пиксели бросаются в глаза
  • Не поддерживается быстрая зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G20
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97%
ШИМ (PWM) 53760 Гц
Время отклика 33 мс
Контрастность 1341:1
Максимальная яркость
359 нит
Источники: NotebookCheck [1]
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G20
Высота 165.2 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.6%
36

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T700
Макс. частота 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика ARM Mali-G52 MC2
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
375
Geekbench 5 (многоядерный)
1311
AnTuTu Benchmark 8
145676
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Размер системы из коробки 12 ГБ
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 4
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/5/8
4G сети LTE 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
80.3 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G20

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Moto G20 или Moto G9 Plus
2. Moto G20 или Moto G30
3. Moto G20 или Moto G10
4. Moto G20 или Moto G40 Fusion
5. Moto G20 или Moto G60
6. Moto G20 или Nokia G20

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях