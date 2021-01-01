Motorola Moto G20 Дисплей 65 Производительность 36 Батарея 70 Камера 66 Итоговая оценка 60 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90-герцовый IPS-дисплей

Функциональная камера: есть свехширокоугольная, портретная и макросъемка

Батарея большой емкости

Начинка смартфона защищена от брызг Невысокое разрешение экрана – пиксели бросаются в глаза

Не поддерживается быстрая зарядка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G20

65 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 270 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.6% Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 97% ШИМ (PWM) 53760 Гц Время отклика 33 мс Контрастность 1341:1 Максимальная яркость 359 нит Источники: NotebookCheck [1]

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G20 Высота 165.2 мм Ширина 75.7 мм Толщина 9.1 мм Вес 200 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 81.6%

36 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G20 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc T700 Макс. частота 1800 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика ARM Mali-G52 MC2 Частота GPU 850 МГц FLOPS ~54.4 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1833 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 375 Geekbench 5 (многоядерный) 1311 AnTuTu Benchmark 8 145676

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Размер системы из коробки 12 ГБ

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 3:00 ч.

66 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G20 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

71 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 4 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA 1/2/5/8 4G сети LTE 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 Поддержка 5G Нет

62 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет Тесты динамиков Максимальная громкость 80.3 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (10 Вт)

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G20