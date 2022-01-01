Motorola Moto G200 Дисплей 81 Производительность 83 Батарея 79 Камера 65 Итоговая оценка 77 Класс Флагман Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Неплохой дисплей с поддержкой HDR10 и частотой обновления 144 Гц

Есть начальный уровень влагозащиты

Обладает первоклассной производительностью

Надежная основная камера с достойной сверхширокоугольной съемкой

Большая батарея обеспечивает хорошую автономность и быстро заряжается Производитель обещает только одно крупное обновление

Нет ни 3.5 мм аудиоразъема, ни слота для карты памяти

Только один динамик громкой связи

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G200

81 Экран Тип TFT LCD Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.5% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 554 нит

65 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G200 Высота 168.07 мм Ширина 75.53 мм Толщина 8.89 мм Вес 202 грамма Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.5%

83 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G200 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Макс. частота 2995 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1095 Geekbench 5 (многоядерный) 3316 AnTuTu Benchmark 9 793380 CPU 196956 GPU 301223 Memory 135166 UX 161456 Total score 793380 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu 9 - 42 место Источники: 3DMark [3]

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11

79 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Время полной зарядки 1:14 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 10:25 ч. Просмотр видео 11:50 ч. Игры 05:31 ч. Режим ожидания 123 ч. Общая автономность 31:47 ч. Рейтинг времени автономной работы смартфонов - 134 место

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G200 Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 12 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

45 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C для зарядки

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G200 могут отличаться в зависимости от региона.