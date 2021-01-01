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Motorola Moto G40 Fusion

Motorola Moto G40 Fusion
Дисплей
72
Производительность
57
Батарея
90
Камера
63
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 6.8-дюймовый экран с высоким разрешением
  • Достаточно производительный процессор для требовательных игр
  • 64-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной объективом
  • Емкая батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки
  • Камера осталась без макросъемки
  • Гибридный лоток для SIM-карты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G40 Fusion
72

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G40 Fusion
Высота 169.6 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 225 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
57

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G40 Fusion и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 810 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
538
Geekbench 5 (многоядерный)
1753
AnTuTu Benchmark 8
298000
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
90

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G40 Fusion
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 15
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G40 Fusion могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G40 Fusion

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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