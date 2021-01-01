Motorola Moto G40 Fusion Дисплей 72 Производительность 57 Батарея 90 Камера 63 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 6.8-дюймовый экран с высоким разрешением

Достаточно производительный процессор для требовательных игр

64-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной объективом

Емкая батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Камера осталась без макросъемки

Гибридный лоток для SIM-карты

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G40 Fusion

72 Экран Тип IPS LCD Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.3%

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G40 Fusion Высота 169.6 мм Ширина 75.9 мм Толщина 9.7 мм Вес 225 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Золотой, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 85.3%

57 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G40 Fusion и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76) Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 618 Частота GPU 810 МГц FLOPS ~435 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 538 Geekbench 5 (многоядерный) 1753 AnTuTu Benchmark 8 298000

61 Программное обеспечение Операционная система Android 11

90 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G40 Fusion Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 15 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G40 Fusion могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G40 Fusion