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Motorola Moto G42

Motorola Moto G42
Дисплей
77
Производительность
28
Батарея
84
Камера
62
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прочный и легкий корпус с влагозащитой по стандарту IP52
  • IPS-дисплей обладает высокой плотностью пикселей и хорошей цветопередачей
  • Установлена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Расположенный с правой стороны сканер отпечатков пальцев оказался удобным в использовании
  • Есть отдельный слот для карты памяти
  • Частота обновления экрана ограничена 60 герцами

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G42
77

Экран

Тип OLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%
Особенности - DCI-P3
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G42
Высота 160.61 мм
Ширина 73.47 мм
Толщина 8.26 мм
Вес 174.5 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
28

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G42 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
378
Geekbench 5 (многоядерный)
1528
AnTuTu Benchmark 9
227207
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G42
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G42 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Moto G42 или Moto G60
2. Moto G42 или Moto G31
3. Moto G42 или Moto G22
4. Moto G42 или Moto G52
5. Moto G42 или Moto G82 5G
6. Moto G42 или Moto G62 5G

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