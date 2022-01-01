Motorola Moto G42 Дисплей 77 Производительность 28 Батарея 84 Камера 62 Итоговая оценка 63 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Прочный и легкий корпус с влагозащитой по стандарту IP52

IPS-дисплей обладает высокой плотностью пикселей и хорошей цветопередачей

Установлена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки

Расположенный с правой стороны сканер отпечатков пальцев оказался удобным в использовании

Есть отдельный слот для карты памяти Частота обновления экрана ограничена 60 герцами

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G42

77 Экран Тип OLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.9% Особенности - DCI-P3

65 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G42 Высота 160.61 мм Ширина 73.47 мм Толщина 8.26 мм Вес 174.5 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.9%

28 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G42 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 378 Geekbench 5 (многоядерный) 1528 AnTuTu Benchmark 9 227207

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G42 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G42 могут отличаться в зависимости от региона.