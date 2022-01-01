Motorola Moto G42
Дисплей
77
Производительность
28
Батарея
84
Камера
62
Итоговая оценка
63
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Прочный и легкий корпус с влагозащитой по стандарту IP52
- IPS-дисплей обладает высокой плотностью пикселей и хорошей цветопередачей
- Установлена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Расположенный с правой стороны сканер отпечатков пальцев оказался удобным в использовании
- Есть отдельный слот для карты памяти
- Частота обновления экрана ограничена 60 герцами
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G42
77
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
|Особенности
|- DCI-P3
65
Дизайн и корпус
|Высота
|160.61 мм
|Ширина
|73.47 мм
|Толщина
|8.26 мм
|Вес
|174.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
28
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Частота GPU
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
378
Geekbench 5 (многоядерный)
1528
AnTuTu Benchmark 9
227207
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
62
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G42 могут отличаться в зависимости от региона.