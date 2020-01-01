Motorola Moto G5S
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Четкий экран с хорошими углами обзора
- Защита от брызг воды
- Емкий аккумулятор с быстрой зарядкой
- Качественные комплектные наушники
- “Чистый” Android без оболочки
- Легкий и удобный в использовании
- Устаревший microUSB вместо Type-C
- Значительная задержка при создании фотографий
- Гибридный слот для SIM-карт
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|67.83%
Тесты дисплея
Motorola Moto G5S относится к классу бюджетников, однако он получил отличный экран с высоким уровнем яркости. Панель диагональю 5.2 дюйма обладает высокой плотностью пикселей благодаря отличному разрешению, что делает изображение четким. Это особенно заметно при чтении.
Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass, которое обеспечивает неплохую устойчивость к ударам и царапинам, но со следами использования в виде отпечатков пальцев придется бороться самостоятельно.
Дизайн и корпус
|Высота
|150 мм
|Ширина
|73.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|157 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 430
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.1 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Частота GPU
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1 (С обновлением до Android 8.1)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|9.7 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:37 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 33 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22.85 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Хотя на тыльной стороне телефона установлен только один объектив, он делает почти все то же самое, что два. Снимки, сделанные на основную камеру, получаются сбалансированными, а вот качество фронтальной камеры оставляет желать лучшего. Однако, в отличие от конкурентов, селфи-модуль может похвастаться собственной LED-вспышкой.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.472 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.05 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты