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Motorola Moto G5S

Motorola Moto G5S
Дисплей
56
Производительность
19
Батарея
59
Камера
44
Итоговая оценка
45
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Четкий экран с хорошими углами обзора
  • Защита от брызг воды
  • Емкий аккумулятор с быстрой зарядкой
  • Качественные комплектные наушники
  • “Чистый” Android без оболочки
  • Легкий и удобный в использовании
  • Устаревший microUSB вместо Type-C
  • Значительная задержка при создании фотографий
  • Гибридный слот для SIM-карт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G5S
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 67.83%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Motorola Moto G5S относится к классу бюджетников, однако он получил отличный экран с высоким уровнем яркости. Панель диагональю 5.2 дюйма обладает высокой плотностью пикселей благодаря отличному разрешению, что делает изображение четким. Это особенно заметно при чтении.

Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass, которое обеспечивает неплохую устойчивость к ударам и царапинам, но со следами использования в виде отпечатков пальцев придется бороться самостоятельно.

46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G5S
Инфо
Высота 150 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 157 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
67.83%
19

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G5S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 430
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.1 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
615
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2272
AnTuTu Benchmark 7
48015
49

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 8.1)
Оболочка UI Stock Android
Размер системы из коробки 9.7 ГБ
59

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:37 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 33 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G5S
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 22.85 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
70
Качества видео
67
Итоговая оценка камеры
69

Хотя на тыльной стороне телефона установлен только один объектив, он делает почти все то же самое, что два. Снимки, сделанные на основную камеру, получаются сбалансированными, а вот качество фронтальной камеры оставляет желать лучшего. Однако, в отличие от конкурентов, селфи-модуль может похвастаться собственной LED-вспышкой.

55

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.472 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.05 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G5S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G5S

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (4 голосов)

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