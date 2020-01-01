Тесты дисплея

Motorola Moto G5S относится к классу бюджетников, однако он получил отличный экран с высоким уровнем яркости. Панель диагональю 5.2 дюйма обладает высокой плотностью пикселей благодаря отличному разрешению, что делает изображение четким. Это особенно заметно при чтении.

Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass, которое обеспечивает неплохую устойчивость к ударам и царапинам, но со следами использования в виде отпечатков пальцев придется бороться самостоятельно.