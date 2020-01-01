Главная > Смартфоны Motorola > Motorola Moto G5s Plus: цена, технические характеристики и отзывы

Motorola Moto G5s Plus

Motorola Moto G5s Plus
Дисплей
58
Производительность
27
Батарея
61
Камера
49
Итоговая оценка
49
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиум дизайн
  • Достойная автономность
  • Дисплей
  • “Чистый” Android
  • Очень громкий динамик
  • Заметная задержка в создании кадра
  • Нестабильная работа некоторых приложений
  • Такая же батарея, как у G5S
  • Гибридный слот сим-карты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Г5С Плюс
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.53%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
616 нит
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G5s Plus
Инфо
Высота 153.5 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 8 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.53%

Motorola Moto G5s Plus, несмотря на пластиковые вставки под антенны, выполнен из металла. Он может быть окрашен в золотой или серый цвет. Передняя панель, где прячется 5.5-дюймовый IPS-экран, защищена стеклом Gorilla Glass 3, которая обладает эффектом 2.5D. Сканер отпечатков пальцев находится внизу передней панели, он встроен в многофункциональную сенсорную кнопку.

На нижней грани расположены порт USB Type-C, микрофон и громкий динамик для связи. Аудиоразъем для наушников на 3.5 мм находится на верхней грани, ничего, кроме него, там больше нет.

27

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото Г5С Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
856
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4299
AnTuTu Benchmark 7
64319
49

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 8.1)
Оболочка UI Stock Android
Размер системы из коробки 8 ГБ
61

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:50 ч.
Время просмотра видео
9:59 ч.
Время разговора (3G)
26:47 ч.

По характеристикам аккумулятора Моторола Мото Г5с Плюс уступает значительному числу своих конкурентов, однако автономность здесь все же не является недостатком. Тем более, что телефон поддерживает быструю зарядку. Емкость батареи составляет 3000 мАч.

49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G5s Plus
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 13 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 13 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Фронтальная камера на 8 мегапикселей оборудована собственной вспышкой LED. Для улучшения качества картинки используются различные алгоритмы, как, например, “Ретушь лица”. Сзади, согласно отзывам, находится отличная камера с двумя 13-мегапиксельными сенсорами. Она способна снимать 4K-видео при 30 кадрах в секунду. Здесь тоже есть светодиодная вспышка.

56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
69

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
91 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
86 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2017 года
Дата начала продаж Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G5s Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G5s Plus

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях