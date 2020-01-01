Motorola Moto G5s Plus, несмотря на пластиковые вставки под антенны, выполнен из металла. Он может быть окрашен в золотой или серый цвет. Передняя панель, где прячется 5.5-дюймовый IPS-экран, защищена стеклом Gorilla Glass 3, которая обладает эффектом 2.5D. Сканер отпечатков пальцев находится внизу передней панели, он встроен в многофункциональную сенсорную кнопку.

На нижней грани расположены порт USB Type-C, микрофон и громкий динамик для связи. Аудиоразъем для наушников на 3.5 мм находится на верхней грани, ничего, кроме него, там больше нет.