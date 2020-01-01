Motorola Moto G5s Plus
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Премиум дизайн
- Достойная автономность
- Дисплей
- “Чистый” Android
- Очень громкий динамик
- Заметная задержка в создании кадра
- Нестабильная работа некоторых приложений
- Такая же батарея, как у G5S
- Гибридный слот сим-карты
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|71.53%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|153.5 мм
|Ширина
|76.2 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Motorola Moto G5s Plus, несмотря на пластиковые вставки под антенны, выполнен из металла. Он может быть окрашен в золотой или серый цвет. Передняя панель, где прячется 5.5-дюймовый IPS-экран, защищена стеклом Gorilla Glass 3, которая обладает эффектом 2.5D. Сканер отпечатков пальцев находится внизу передней панели, он встроен в многофункциональную сенсорную кнопку.
На нижней грани расположены порт USB Type-C, микрофон и громкий динамик для связи. Аудиоразъем для наушников на 3.5 мм находится на верхней грани, ничего, кроме него, там больше нет.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Архитектура
|8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1 (С обновлением до Android 8.1)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (30% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
По характеристикам аккумулятора Моторола Мото Г5с Плюс уступает значительному числу своих конкурентов, однако автономность здесь все же не является недостатком. Тем более, что телефон поддерживает быструю зарядку. Емкость батареи составляет 3000 мАч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 13 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 13 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Фронтальная камера на 8 мегапикселей оборудована собственной вспышкой LED. Для улучшения качества картинки используются различные алгоритмы, как, например, “Ретушь лица”. Сзади, согласно отзывам, находится отличная камера с двумя 13-мегапиксельными сенсорами. Она способна снимать 4K-видео при 30 кадрах в секунду. Здесь тоже есть светодиодная вспышка.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.38 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты