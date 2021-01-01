Motorola Moto G60
Дисплей
85
Производительность
58
Батарея
90
Камера
62
Итоговая оценка
71
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный дисплей, обладающий частотой 120 Гц
- 108-мегапиксельная основная камера
- Батарея обеспечивает более 2-х дней автономной работы
- Зарядное устройство с быстрой зарядкой в комплекте
- Много весит – неудобно использовать одной рукой
- Сканер отпечатков пальцев расположен сзади
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G60
85
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
52
Дизайн и корпус
|Высота
|169.6 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|9.8 мм
|Вес
|225 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
58
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|810 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
551
Geekbench 5 (многоядерный)
1822
AnTuTu Benchmark 8
299634
Список Android-смартфонов в AnTuTu 8 - 215 место
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
90
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
62
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|15
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 20 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G60 могут отличаться в зависимости от региона.