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Motorola Moto G60s

Motorola Moto G60s
Дисплей
81
Производительность
49
Батарея
78
Камера
69
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Неплохая IPS-панель с частотой обновления 120 Гц
  • Камера оснащена макро и сверхширокоугольной съемкой
  • Батарея большой емкости с 50-ваттным адаптером в комплекте
  • Есть защита от влаги по стандарту IP52
  • Комплектуется чехлом
  • Наблюдаются небольшие проблемы с автономностью
  • Только один динамик громкой связи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G60s
81

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4%
Время отклика 35 мс
Контрастность 1075:1
Максимальная яркость
564 нит

Motorola Moto G60s получил IPS-экран, у которого могут проявляться неравномерная подсветка, особенно, в области круглого выреза для камеры. Рекомендуем проверять это во время покупки. Из хорошего можно выделить повышенную частоту 120 Гц, существенно улучшающая плавность работы смартфона в целом. Также есть HDR10, а значит можно смотреть HDR-видео.

Источники: NotebookCheck [1]
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G60s
Высота 169.6 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 9.6 мм
Вес 212 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Чернильно-синий, Прохладный мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
49

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G60s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
505
Geekbench 5 (многоядерный)
1612
AnTuTu Benchmark 9
317565
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G60s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Снимки характеризуются недостаточной детализацией, но общее качество находится на удовлетворительном уровне. Экспозиция не на 100% точная, хотя динамический диапазон совсем неплохой. Достоинством камеры является возможность съемки сверхширокоугольных кадров, и их качество вполне хорошее.

77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 15
Поддержка 5G Нет
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
82.9 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G60s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G60s

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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