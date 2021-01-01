Motorola Moto G60s получил IPS-экран, у которого могут проявляться неравномерная подсветка, особенно, в области круглого выреза для камеры. Рекомендуем проверять это во время покупки. Из хорошего можно выделить повышенную частоту 120 Гц, существенно улучшающая плавность работы смартфона в целом. Также есть HDR10, а значит можно смотреть HDR-видео.