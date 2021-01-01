Motorola Moto G60s
Дисплей
81
Производительность
49
Батарея
78
Камера
69
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Неплохая IPS-панель с частотой обновления 120 Гц
- Камера оснащена макро и сверхширокоугольной съемкой
- Батарея большой емкости с 50-ваттным адаптером в комплекте
- Есть защита от влаги по стандарту IP52
- Комплектуется чехлом
- Наблюдаются небольшие проблемы с автономностью
- Только один динамик громкой связи
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G60s
81
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|Время отклика
|35 мс
|Контрастность
|1075:1
Максимальная яркость
564 нит
Motorola Moto G60s получил IPS-экран, у которого могут проявляться неравномерная подсветка, особенно, в области круглого выреза для камеры. Рекомендуем проверять это во время покупки. Из хорошего можно выделить повышенную частоту 120 Гц, существенно улучшающая плавность работы смартфона в целом. Также есть HDR10, а значит можно смотреть HDR-видео.
Источники: NotebookCheck [1]
63
Дизайн и корпус
|Высота
|169.6 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|9.6 мм
|Вес
|212 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Чернильно-синий, Прохладный мятный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
85.3%
49
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G95
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G76 3EEMC4
|Частота GPU
|900 МГц
|FLOPS
|~195.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
505
Geekbench 5 (многоядерный)
1612
AnTuTu Benchmark 9
317565
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|50 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
69
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Снимки характеризуются недостаточной детализацией, но общее качество находится на удовлетворительном уровне. Экспозиция не на 100% точная, хотя динамический диапазон совсем неплохой. Достоинством камеры является возможность съемки сверхширокоугольных кадров, и их качество вполне хорошее.
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|15
|Поддержка 5G
|Нет
64
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
82.9 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G60s могут отличаться в зависимости от региона.