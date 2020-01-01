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Motorola Moto G7 Play

Motorola Moto G7 Play
Дисплей
56
Производительность
31
Батарея
65
Камера
49
Итоговая оценка
54
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Безграничный дисплей с вырезом для фронталки
  • Интегрированная батарея обеспечивает хорошую
  • Устойчивый к брызгам воды
  • Камера снимает 4K-видео
  • “Чистый” Android — нет кастомной оболочки от производителя
  • Не самая привлекательная цена
  • Мало оперативной памяти
  • Динамик громкой связи и разговорный объедены
  • На передней панели присутствует логотип бренда

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Джи 7 Плей
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1512 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
544 нит

Motorola Moto G7 Play обзавелась трендовым экраном со встроенной фронтальной камерой. За счет этого и весьма тонких рамок он имеет впечатляющую полезную площадь. Следовательно, смартфон очень компактный, несмотря на большую диагональ 5.7 дюймов.

45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G7 Play
Инфо
Высота 147.3 мм
Ширина 71.5 мм
Толщина 7.99 мм
Вес 149 граммов
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.5%
31

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Джи 7 Плей и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4083
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1229
AnTuTu Benchmark 7
96133
AnTuTu Benchmark 8
105649
70

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Stock Android
Размер системы из коробки 13.3 ГБ
65

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:16 ч.
Время просмотра видео
16:01 ч.
Время разговора (3G)
27:18 ч.
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G7 Play
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера устройства одна, однако она способна снимать 4K-видео. Хотя производитель оснастил G7 Play только цифровой стабилизацией, картинка получается стабильной.

62

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.836 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.854 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G7 Play могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G7 Play

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (7 голосов)

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