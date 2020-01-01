Motorola Moto G7 Play
Дисплей
56
Производительность
31
Батарея
65
Камера
49
Итоговая оценка
54
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Безграничный дисплей с вырезом для фронталки
- Интегрированная батарея обеспечивает хорошую
- Устойчивый к брызгам воды
- Камера снимает 4K-видео
- “Чистый” Android — нет кастомной оболочки от производителя
- Не самая привлекательная цена
- Мало оперативной памяти
- Динамик громкой связи и разговорный объедены
- На передней панели присутствует логотип бренда
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Джи 7 Плей
56
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1512 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|77.5%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
544 нит
Motorola Moto G7 Play обзавелась трендовым экраном со встроенной фронтальной камерой. За счет этого и весьма тонких рамок он имеет впечатляющую полезную площадь. Следовательно, смартфон очень компактный, несмотря на большую диагональ 5.7 дюймов.
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Дизайн и корпус
|Высота
|147.3 мм
|Ширина
|71.5 мм
|Толщина
|7.99 мм
|Вес
|149 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.5%
31
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 632
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
4083
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1229
AnTuTu Benchmark 7
96133
AnTuTu Benchmark 8
105649
70
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|13.3 ГБ
65
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:16 ч.
Время просмотра видео
16:01 ч.
Время разговора (3G)
27:18 ч.
Смартфоны с лучшей автономностью - 60 место
49
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера устройства одна, однако она способна снимать 4K-видео. Хотя производитель оснастил G7 Play только цифровой стабилизацией, картинка получается стабильной.
62
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
81 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.836 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.854 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G7 Play могут отличаться в зависимости от региона.