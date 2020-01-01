Тесты дисплея

Motorola Moto G7 Play обзавелась трендовым экраном со встроенной фронтальной камерой. За счет этого и весьма тонких рамок он имеет впечатляющую полезную площадь. Следовательно, смартфон очень компактный, несмотря на большую диагональ 5.7 дюймов.