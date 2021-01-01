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Motorola Moto G9 Plus

Motorola Moto G9 Plus
Дисплей
69
Производительность
54
Батарея
92
Камера
61
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей с поддержкой технологии HDR10
  • 64-мегапиксельная камера снимает совсем неплохо
  • Имеет игровой процессор
  • Поддерживает 30-ваттную быструю зарядку – адаптер в комплекте
  • Не умеет заряжать другие гаджеты – отсутствует реверсивная зарядка
  • Экран имеет стандартную частоту обновления

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G9 Плюс
69

Экран

Тип LTPS LCD
Размер 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3%
Максимальная яркость
532 нит
Источники: NotebookCheck [1]
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G9 Plus
Высота 170 мм
Ширина 78.1 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 223 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Золотой, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.3%

Motorola Moto G9 Plus получил пластиковый корпус, из-за чего смартфон выглядит дешевле, чем есть на самом деле. Однако рамки у него достаточно тонкие, и круглый вырез в дисплее не мешает пользоваться устройством. Радует также то, что сканер отпечатков пальцев расположился на правой грани корпуса, а не на тыльной стороне.

54

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G9 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 575 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
525
Geekbench 5 (многоядерный)
1717
AnTuTu Benchmark 8
256674
52

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Размер системы из коробки 19 ГБ
92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:20 ч.
Время просмотра видео
18:56 ч.
Время разговора (3G)
52:57 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G9 Plus
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Благодаря 4 объективам сзади камеру можно назвать очень функциональной, поскольку она может делать портретные фотографии, сверхширокоугольные и макро. Их качество не разочарует, но хотелось бы, чтобы стабилизация работала лучше.

77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 15
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G9 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G9 Plus

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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