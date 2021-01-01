Motorola Moto G9 Plus получил пластиковый корпус, из-за чего смартфон выглядит дешевле, чем есть на самом деле. Однако рамки у него достаточно тонкие, и круглый вырез в дисплее не мешает пользоваться устройством. Радует также то, что сканер отпечатков пальцев расположился на правой грани корпуса, а не на тыльной стороне.