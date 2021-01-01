Motorola Moto G9 Plus
Дисплей
69
Производительность
54
Батарея
92
Камера
61
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-дисплей с поддержкой технологии HDR10
- 64-мегапиксельная камера снимает совсем неплохо
- Имеет игровой процессор
- Поддерживает 30-ваттную быструю зарядку – адаптер в комплекте
- Не умеет заряжать другие гаджеты – отсутствует реверсивная зарядка
- Экран имеет стандартную частоту обновления
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G9 Плюс
69
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|Размер
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|386 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
Максимальная яркость
532 нит
Источники: NotebookCheck [1]
50
Дизайн и корпус
|Высота
|170 мм
|Ширина
|78.1 мм
|Толщина
|9.7 мм
|Вес
|223 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Золотой, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.3%
Motorola Moto G9 Plus получил пластиковый корпус, из-за чего смартфон выглядит дешевле, чем есть на самом деле. Однако рамки у него достаточно тонкие, и круглый вырез в дисплее не мешает пользоваться устройством. Радует также то, что сканер отпечатков пальцев расположился на правой грани корпуса, а не на тыльной стороне.
54
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|575 МГц
|FLOPS
|~422 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
525
Geekbench 5 (многоядерный)
1717
AnTuTu Benchmark 8
256674
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu - 207 место
52
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
92
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:20 ч.
Время просмотра видео
18:56 ч.
Время разговора (3G)
52:57 ч.
61
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|29 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Благодаря 4 объективам сзади камеру можно назвать очень функциональной, поскольку она может делать портретные фотографии, сверхширокоугольные и макро. Их качество не разочарует, но хотелось бы, чтобы стабилизация работала лучше.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|15
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G9 Plus могут отличаться в зависимости от региона.