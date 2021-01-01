Motorola Moto G9 Power Дисплей 60 Производительность 43 Батарея 90 Камера 57 Итоговая оценка 62 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2020 года Дата начала продаж Декабрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 6.8-дюймовый IPS-экран с комфортным уровнем яркости

64-мегапиксельная камера, умеющая снимать макро фотографии

Батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой

Сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться Небольшое разрешение экрана

Реверсивная зарядка отсутствует

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Павер

60 Экран Тип IPS LCD Размер 6.8 дюймов Разрешение 720 x 1640 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 263 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.1% Максимальная яркость 517 нит

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G9 Power Высота 172.1 мм Ширина 76.8 мм Толщина 9.7 мм Вес 221 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.1%

43 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото G Павер и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~272 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 315 Geekbench 5 (многоядерный) 1372 AnTuTu Benchmark 8 178937 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 284 место

52 Программное обеспечение Операционная система Android 10

90 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 20 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (34% за 45 минут) Время полной зарядки 3:00 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 14:06 ч. Время просмотра видео 21:55 ч. Время разговора (3G) 60:29 ч. Смартфоны с лучшим временем автономной работы - 6 место

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto G9 Power Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 13 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2020 года Дата начала продаж Декабрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G9 Power могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G9 Power