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Motorola Moto G9 Power

Motorola Moto G9 Power
Дисплей
60
Производительность
43
Батарея
90
Камера
57
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 6.8-дюймовый IPS-экран с комфортным уровнем яркости
  • 64-мегапиксельная камера, умеющая снимать макро фотографии
  • Батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой
  • Сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться
  • Небольшое разрешение экрана
  • Реверсивная зарядка отсутствует

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото G Павер
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 263 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1%
Максимальная яркость
517 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto G9 Power
Высота 172.1 мм
Ширина 76.8 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 221 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.1%
43

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото G Павер и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1372
AnTuTu Benchmark 8
178937
52

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
90

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (34% за 45 минут)
Время полной зарядки 3:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:06 ч.
Время просмотра видео
21:55 ч.
Время разговора (3G)
60:29 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto G9 Power
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 13
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto G9 Power могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto G9 Power

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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