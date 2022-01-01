Motorola Moto S30 Pro Дисплей 91 Производительность 85 Батарея 79 Камера 78 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупный дисплей с высокой планостью работы

Оснащен огромной батареей, которая быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания

Хорошая тройная камера со сверхширокоугольной съемкой

Отличная фронтальная камера на 32 мегапикселя Нет оптического зума камеры

Емкость батарея ниже, чем у конкурентов

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото S30 Pro

91 Экран Тип POLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 91.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

70 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto S30 Pro Высота 158.5 мм Ширина 71.2 мм Толщина 7.5 мм Вес 172 грамма Водонепроницаемость Да Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91.8%

85 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото S30 Pro и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Макс. частота 2990 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1073 Geekbench 5 (многоядерный) 3424 AnTuTu Benchmark 9 822878 Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 9 - 51 место

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MYUI 4.0

79 Батарея Характеристики Объем 4400 мАч Мощность зарядки 68 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут) Время полной зарядки 0:52 ч.

78 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto S30 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Апертура f/2.2 Размер пикселя 0.8 микрон Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto S30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.