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Motorola Moto S30 Pro

Motorola Moto S30 Pro
Дисплей
91
Производительность
85
Батарея
79
Камера
78
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный дисплей с высокой планостью работы
  • Оснащен огромной батареей, которая быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания
  • Хорошая тройная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Отличная фронтальная камера на 32 мегапикселя
  • Нет оптического зума камеры
  • Емкость батарея ниже, чем у конкурентов

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото S30 Pro
91

Экран

Тип POLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 91.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
70

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto S30 Pro
Высота 158.5 мм
Ширина 71.2 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.8%
85

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото S30 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus
Макс. частота 2990 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1073
Geekbench 5 (многоядерный)
3424
AnTuTu Benchmark 9
822878
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MYUI 4.0
79

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч
Мощность зарядки 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч.
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto S30 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto S30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Motorola Edge 30 и Moto S30 Pro
2. Vivo iQOO Neo 6 и Motorola Moto S30 Pro

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