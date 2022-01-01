Motorola Moto X30 Pro Дисплей 88 Производительность 95 Батарея 89 Камера 77 Итоговая оценка 84 Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 200-мегапиксельная основная камера с оптическим стабилизатором изображения

Дисплей имеет частоту обновления и серьезный запас яркости

Топовый процессор обеспечивает отличную производительность

Комплектная 125-ваттная зарядка обеспечивает действительно быструю зарядку батареи

Имеет пару динамиков громкой связи с хорошим звучанием Относительно небольшая емкость батареи

Лишен поддержки карт памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото X30 Про

88 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 91.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

80 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto X30 Pro Высота 161.7 мм Ширина 73.5 мм Толщина 8.4 мм Вес 198.5 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91.2%

95 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото X30 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1264 Geekbench 5 (многоядерный) 3974 AnTuTu Benchmark 9 1114979

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MYUI 4.0

89 Батарея Характеристики Объем 4610 мАч Мощность зарядки 125 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Время полной зарядки 0:21 ч.

77 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto X30 Pro Основная камера Матрица 200 мегапикселей Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 117° Количество объективов 3 (200 МП + 50 МП + 12 МП) Основной объектив - 200 МП

- Апертура: f/2.0

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.22"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.6

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/2.93"

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76"

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 60 мегапикселей Апертура f/2.2 Размер пикселя 0.64 микрон Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель для зарядки

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto X30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.