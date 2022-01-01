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Motorola Moto X30 Pro

Motorola Moto X30 Pro
Дисплей
88
Производительность
95
Батарея
89
Камера
77
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 200-мегапиксельная основная камера с оптическим стабилизатором изображения
  • Дисплей имеет частоту обновления и серьезный запас яркости
  • Топовый процессор обеспечивает отличную производительность
  • Комплектная 125-ваттная зарядка обеспечивает действительно быструю зарядку батареи
  • Имеет пару динамиков громкой связи с хорошим звучанием
  • Относительно небольшая емкость батареи
  • Лишен поддержки карт памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото X30 Про
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
80

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto X30 Pro
Высота 161.7 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 198.5 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.2%
95

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото X30 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1264
Geekbench 5 (многоядерный)
3974
AnTuTu Benchmark 9
1114979
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61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MYUI 4.0
89

Батарея

Характеристики
Объем 4610 мАч
Мощность зарядки 125 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч.
77

Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto X30 Pro
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 117°
Количество объективов 3 (200 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.64 микрон
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2022 года
Дата начала продаж Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto X30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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2. Motorola Moto X30 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra
3. Motorola Moto X30 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
4. Motorola Moto X30 Pro и Xiaomi 12S Pro
5. Motorola Moto X30 Pro и OnePlus 10T 5G

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