Motorola Moto X40
Дисплей
90
Производительность
96
Батарея
89
Камера
81
Итоговая оценка
88
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 165 Гц делают работу смартфона очень плавной
- Обе основная и фронтальная камера способны впечатлить качеством фотографий
- Комплектная зарядка на 125 Вт заряжает смартфон за считанные минуты
- Есть беспроводная зарядка и реверсивная
- Полагается на быструю память UFS 4.0 и LPDDR5X вместе с топовым процессором Snapdragon
- Модель с 128 ГБ памяти получила более медленный модуль UFS 3.1
- Нет ни 3.5 мм аудиоразъема, ни места под карту памяти
- Для такой большой диагонали размеры батарея слишком маленький
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Х40
90
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|90.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
86
Дизайн и корпус
|Высота
|161.2 мм
|Ширина
|74 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.9%
96
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 4 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1460
Geekbench 5 (многоядерный)
4656
AnTuTu Benchmark 9
1283172
|CPU
|271949
|GPU
|580135
|Memory
|245459
|UX
|196228
|Total score
|1283172
Рейтинг AnTuTu - 2 место
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MYUI 5.0
89
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|125 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Время полной зарядки
|0:15 ч.
81
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|60 мегапикселей
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.61 микрон
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
90
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
|-
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto X40 могут отличаться в зависимости от региона.