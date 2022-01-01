Motorola Moto X40 Дисплей 90 Производительность 96 Батарея 89 Камера 81 Итоговая оценка 88 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 165 Гц делают работу смартфона очень плавной

165 Гц делают работу смартфона очень плавной Обе основная и фронтальная камера способны впечатлить качеством фотографий

Обе основная и фронтальная камера способны впечатлить качеством фотографий Комплектная зарядка на 125 Вт заряжает смартфон за считанные минуты

Комплектная зарядка на 125 Вт заряжает смартфон за считанные минуты Есть беспроводная зарядка и реверсивная

Есть беспроводная зарядка и реверсивная Полагается на быструю память UFS 4.0 и LPDDR5X вместе с топовым процессором Snapdragon Модель с 128 ГБ памяти получила более медленный модуль UFS 3.1

Модель с 128 ГБ памяти получила более медленный модуль UFS 3.1 Нет ни 3.5 мм аудиоразъема, ни места под карту памяти

Нет ни 3.5 мм аудиоразъема, ни места под карту памяти Для такой большой диагонали размеры батарея слишком маленький

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Х40

90 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 165 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 90.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

86 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto X40 Высота 161.2 мм Ширина 74 мм Толщина 8.6 мм Вес 199 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.9%

96 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото Х40 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1460 Geekbench 5 (многоядерный) 4656 AnTuTu Benchmark 9 1283172 CPU 271949 GPU 580135 Memory 245459 UX 196228 Total score 1283172 Рейтинг AnTuTu - 2 место

61 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI MYUI 5.0

89 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 125 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Время полной зарядки 0:15 ч.

81 Камеры Спецификации и тестирование камер Moto X40 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 117° Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.6

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 60 мегапикселей Апертура f/2.2 Размер пикселя 0.61 микрон Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

90 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto X40 могут отличаться в зависимости от региона.