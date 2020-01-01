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Motorola Moto Z2 Play

Motorola Moto Z2 Play
Дисплей
58
Производительность
23
Батарея
62
Камера
47
Итоговая оценка
49
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошо оптимизированное программное обеспечение
  • Мощная быстрая зарядка
  • Удобное расположение сканера отпечатков пальцев
  • Аккуратный металлический дизайн
  • Поддержка аксессуаров серии Mod
  • Жесты сканера отпечатков могут не срабатывать
  • Средняя по качеству фотографий камера
  • Очень дорогие аксессуары

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото Z2 Плей
58

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 70.29%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
426 нит

Диагональ Super AMOLED дисплея составляет 5.5 дюймов, а его физическое разрешение — Full HD. Все, кроме датчика отпечатков, защищено стеклом Gorilla Glass 3.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola Moto Z2 Play
Инфо
Высота 156.2 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 5.9 мм
Вес 145 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
70.29%

Motorola Moto Z2 Play — удачная модель среднего сегмента от американского бренда. Она характеризуется стильным металлическим дизайном с большим экраном и сканером отпечатков пальцев на лицевой панели.

23

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото Z2 Плей и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 626
Архитектура 8 ядер Cortex-A53 с частотой 2.2 ГГц
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
887
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4490
AnTuTu Benchmark 7
68587
AnTuTu Benchmark 8
72850

Процессор тут не самый новый, но функцию свою выполняет на 100 процентов. Все его 8 ядер построены на архитектуре Cortex-A53, а значит они малопроизводительные. Однако, это очень позитивно сказывается на автономности Motorola Moto Z2 Play.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Stock Android
Размер системы из коробки 13.1 ГБ
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Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:18 ч.
Время просмотра видео
16:38 ч.
Время разговора (3G)
24:20 ч.

Внутри находится аккумулятор на 3000 мАч и заряжается он наполовину за 30 минут. Для подключению к адаптеру питания используется кабель USB Type-C.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Moto Z2 Play
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 18.89 мм
Размер пикселя 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

В телефоне используется традиционная одиночная камера сзади на 12 мегапикселей, которая способна снимать 4K-видео, используя при этом технологию HDR. Снимки на Moto Z2 Play получаются яркими благодаря большой апертуре f/1.7, но цветопередача все-таки страдает. Сенсор Sony IMX362 имеет размер 1/2.55 дюйма. Фронталка на 5 МП с апертурой f/2.2 оборудована сенсором размером 1/4 и отдельной двухцветной вспышкой.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 1800
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
85 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.671 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.68 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Дополнительная крышка Shell
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Moto Z2 Play могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola Moto Z2 Play

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

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