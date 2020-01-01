Тесты в бенчмарках

Процессор тут не самый новый, но функцию свою выполняет на 100 процентов. Все его 8 ядер построены на архитектуре Cortex-A53, а значит они малопроизводительные. Однако, это очень позитивно сказывается на автономности Motorola Moto Z2 Play.