Motorola Moto Z2 Play
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошо оптимизированное программное обеспечение
- Мощная быстрая зарядка
- Удобное расположение сканера отпечатков пальцев
- Аккуратный металлический дизайн
- Поддержка аксессуаров серии Mod
- Жесты сканера отпечатков могут не срабатывать
- Средняя по качеству фотографий камера
- Очень дорогие аксессуары
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|70.29%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Диагональ Super AMOLED дисплея составляет 5.5 дюймов, а его физическое разрешение — Full HD. Все, кроме датчика отпечатков, защищено стеклом Gorilla Glass 3.
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|Ширина
|76.2 мм
|Толщина
|5.9 мм
|Вес
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Motorola Moto Z2 Play — удачная модель среднего сегмента от американского бренда. Она характеризуется стильным металлическим дизайном с большим экраном и сканером отпечатков пальцев на лицевой панели.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 626
|Архитектура
|8 ядер Cortex-A53 с частотой 2.2 ГГц
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор тут не самый новый, но функцию свою выполняет на 100 процентов. Все его 8 ядер построены на архитектуре Cortex-A53, а значит они малопроизводительные. Однако, это очень позитивно сказывается на автономности Motorola Moto Z2 Play.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|13.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Внутри находится аккумулятор на 3000 мАч и заряжается он наполовину за 30 минут. Для подключению к адаптеру питания используется кабель USB Type-C.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18.89 мм
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
В телефоне используется традиционная одиночная камера сзади на 12 мегапикселей, которая способна снимать 4K-видео, используя при этом технологию HDR. Снимки на Moto Z2 Play получаются яркими благодаря большой апертуре f/1.7, но цветопередача все-таки страдает. Сенсор Sony IMX362 имеет размер 1/2.55 дюйма. Фронталка на 5 МП с апертурой f/2.2 оборудована сенсором размером 1/4 и отдельной двухцветной вспышкой.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100, HSDPA 1800
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.671 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.68 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Дополнительная крышка Shell