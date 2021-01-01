Motorola One 5G Ace Дисплей 71 Производительность 62 Батарея 83 Камера 61 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупный экран с поддержкой HDR10

Производительный процессор с поддержкой 5G

Макрокамера с автофокусом

Долго работает от одной зарядки Возникают трудности со сканером отпечатков пальцев – не всегда удобно пользоваться

В комплекте маломощный адаптер питания, поэтому заряжается долго

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото One 5G Ace

71 Экран Тип LTPS LCD Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 393 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.7%

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Motorola One 5G Ace Высота 166.1 мм Ширина 76.1 мм Толщина 9.9 мм Вес 212 граммов Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 85.7%

62 Производительность Все характеристики чипа Моторола Мото One 5G Ace и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 638 Geekbench 5 (многоядерный) 1932 AnTuTu Benchmark 8 329169

52 Программное обеспечение Операционная система Android 10

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 15 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

61 Камеры Спецификации и тестирование камер One 5G Ace Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети HSDPA 1/2/4/5/8 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/66/71 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Январь 2021 года Дата начала продаж Январь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (10 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации One 5G Ace могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola One 5G Ace