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Motorola One 5G Ace

Motorola One 5G Ace
Дисплей
71
Производительность
62
Батарея
83
Камера
61
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный экран с поддержкой HDR10
  • Производительный процессор с поддержкой 5G
  • Макрокамера с автофокусом
  • Долго работает от одной зарядки
  • Возникают трудности со сканером отпечатков пальцев – не всегда удобно пользоваться
  • В комплекте маломощный адаптер питания, поэтому заряжается долго

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото One 5G Ace
71

Экран

Тип LTPS LCD
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7%
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola One 5G Ace
Высота 166.1 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 9.9 мм
Вес 212 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
62

Производительность

Все характеристики чипа Моторола Мото One 5G Ace и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
638
Geekbench 5 (многоядерный)
1932
AnTuTu Benchmark 8
329169
52

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер One 5G Ace
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети HSDPA 1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/66/71
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации One 5G Ace могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola One 5G Ace

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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