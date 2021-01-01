Motorola One 5G Ace
Дисплей
71
Производительность
62
Батарея
83
Камера
61
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный экран с поддержкой HDR10
- Производительный процессор с поддержкой 5G
- Макрокамера с автофокусом
- Долго работает от одной зарядки
- Возникают трудности со сканером отпечатков пальцев – не всегда удобно пользоваться
- В комплекте маломощный адаптер питания, поэтому заряжается долго
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола Мото One 5G Ace
71
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
63
Дизайн и корпус
|Высота
|166.1 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|9.9 мм
|Вес
|212 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебристый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
62
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 750G
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
638
Geekbench 5 (многоядерный)
1932
AnTuTu Benchmark 8
329169
52
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
83
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
61
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 2/3/5/8
|3G сети
|HSDPA 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/66/71
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации One 5G Ace могут отличаться в зависимости от региона.