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Motorola One Vision

Motorola One Vision
Дисплей
65
Производительность
40
Батарея
61
Камера
65
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Сверхширокий кинематографический экран
  • Камера отлично справляется со съемкой фото и видео
  • “Чистый” Android
  • Превосходное качество сборки
  • Окошко камеры больше, чем мы ожидаем увидеть
  • Съемка селфи в разрешении 25 МП занимает целую вечность
  • По автономности сильно уступает конкурентам

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Моторола One Vision
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит

IPS экран диагональю 6.3 дюйма имеет отверстие в левом верхнем углу. Оно естественно вписывается в интерфейс, но кажется слишком большим. Панель имеет кинематографическое соотношение 21:9, которое только усиливает эффект от просмотра фильмов.

60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Motorola One Vision
Инфо
Высота 160.1 мм
Ширина 71.2 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.5%

Motorola One Vision выполнен из премиум материалов, включая стеклянные панели спереди и сзади. Они не царапаются и даже бьются с трудом, а общее качество сборки отменное. Внешний вид смартфона частично портит пластиковая рамка, но, учитывая стоимость, это не критично.

40

Производительность

Все характеристики чипа Моторола One Vision и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9609
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1583
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5366
AnTuTu Benchmark 7
142995
AnTuTu Benchmark 8
188009

Ничего плохого о внутренней начинка сказать нельзя – длительный период времени смартфон сохраняет свое максимальное быстродействие. Процессор Exynos 9609 показал себя с лучшей стороны, но расстраивает тот факт, что доступна только одна модель, которая имеет 4 ГБ оперативной памяти.

70

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 18 ГБ
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Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да (25% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:59 ч.
Время просмотра видео
9:44 ч.
Время разговора (3G)
18:30 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер One Vision
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 21 мм
Размер пикселя 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
73 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
85 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации One Vision могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Motorola One Vision

FAQ - Ответы на частые вопросы

Будет ли данный смартфон продаваться в России официально?

- Motorola пока не раскрывает планов по поводу продаж Motorola One Vision в России, но будем надеяться, что скоро она опубликует пресс-релиз на эту тему.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (31 голосов)

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