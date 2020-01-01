Motorola One Vision
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Сверхширокий кинематографический экран
- Камера отлично справляется со съемкой фото и видео
- “Чистый” Android
- Превосходное качество сборки
- Окошко камеры больше, чем мы ожидаем увидеть
- Съемка селфи в разрешении 25 МП занимает целую вечность
- По автономности сильно уступает конкурентам
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
Тесты дисплея
IPS экран диагональю 6.3 дюйма имеет отверстие в левом верхнем углу. Оно естественно вписывается в интерфейс, но кажется слишком большим. Панель имеет кинематографическое соотношение 21:9, которое только усиливает эффект от просмотра фильмов.
Дизайн и корпус
|Высота
|160.1 мм
|Ширина
|71.2 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Коричневый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Motorola One Vision выполнен из премиум материалов, включая стеклянные панели спереди и сзади. Они не царапаются и даже бьются с трудом, а общее качество сборки отменное. Внешний вид смартфона частично портит пластиковая рамка, но, учитывая стоимость, это не критично.
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9609
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Ничего плохого о внутренней начинка сказать нельзя – длительный период времени смартфон сохраняет свое максимальное быстродействие. Процессор Exynos 9609 показал себя с лучшей стороны, но расстраивает тот факт, что доступна только одна модель, которая имеет 4 ГБ оперативной памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|21 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
Цены на Motorola One Vision
FAQ - Ответы на частые вопросы
Будет ли данный смартфон продаваться в России официально?
- Motorola пока не раскрывает планов по поводу продаж Motorola One Vision в России, но будем надеяться, что скоро она опубликует пресс-релиз на эту тему.