Тесты в бенчмарках

Ничего плохого о внутренней начинка сказать нельзя – длительный период времени смартфон сохраняет свое максимальное быстродействие. Процессор Exynos 9609 показал себя с лучшей стороны, но расстраивает тот факт, что доступна только одна модель, которая имеет 4 ГБ оперативной памяти.