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Nokia 1.3

Nokia 1.3
Дисплей
58
Производительность
16
Батарея
51
Камера
45
Итоговая оценка
49
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Компактный и легкий корпус
  • IPS-панель с хорошей плотностью пикселей
  • Платформа Android One
  • Неплохая цена
  • Фронтальная камера с отдельной LED-вспышкой
  • Одиночная основная камера
  • Без быстрой зарядки батареи
  • Нет NFC-модуля

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 1.3
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Nokia 1.3 получил компактный IPS-дисплей диагональю 5.71 дюймов, который имеет солидную максимальную яркость 400 нит. Посередине панели имеется вырез для фронтальной камеры, который характеризуется каплевидную форму.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 1.3
Инфо
Высота 147.3 мм
Ширина 71.2 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 155 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.6%
16

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 1.3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm 215
Архитектура 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 308
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
610
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1553
AnTuTu Benchmark 8
54869
74

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Размер системы из коробки 6 ГБ

В основе Nokia 1.3 используется программная платформа Android One. Она использует современную операционную систему Android 10, не полагаясь на какие-либо сторонние оболочки. Плюс в том, что она потребляет меньше памяти и работает шустрее.

51

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:05 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Емкость батареи составляет 3000 мАч, и это не так и мало для таких компактных габаритов. У него нет быстрой зарядки, не говоря уже о беспроводной.

45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2048 x 1536
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100 - Africa, ME, APAC
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 1.3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 1.3

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (35 голосов)

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