Nokia 1.3
Дисплей
58
Производительность
16
Батарея
51
Камера
45
Итоговая оценка
49
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Компактный и легкий корпус
- IPS-панель с хорошей плотностью пикселей
- Платформа Android One
- Неплохая цена
- Фронтальная камера с отдельной LED-вспышкой
- Одиночная основная камера
- Без быстрой зарядки батареи
- Нет NFC-модуля
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 1.3
58
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|77.6%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
395 нит
Nokia 1.3 получил компактный IPS-дисплей диагональю 5.71 дюймов, который имеет солидную максимальную яркость 400 нит. Посередине панели имеется вырез для фронтальной камеры, который характеризуется каплевидную форму.
49
Дизайн и корпус
|Высота
|147.3 мм
|Ширина
|71.2 мм
|Толщина
|9.4 мм
|Вес
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Бирюзовый, Песочный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.6%
16
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm 215
|Архитектура
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
610
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1553
AnTuTu Benchmark 8
54869
74
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Размер системы из коробки
|6 ГБ
В основе Nokia 1.3 используется программная платформа Android One. Она использует современную операционную систему Android 10, не полагаясь на какие-либо сторонние оболочки. Плюс в том, что она потребляет меньше памяти и работает шустрее.
51
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Емкость батареи составляет 3000 мАч, и это не так и мало для таких компактных габаритов. У него нет быстрой зарядки, не говоря уже о беспроводной.
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Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2048 x 1536
|Апертура
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
50
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100 - Africa, ME, APAC
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 1.3 могут отличаться в зависимости от региона.