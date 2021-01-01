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Nokia 1.4

Nokia 1.4
Дисплей
59
Производительность
16
Батарея
62
Камера
44
Итоговая оценка
46
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран большой диагонали
  • Есть объектив для макросъемки
  • Защитная пленка наклеена на экран
  • На спинке имеется сканер отпечатков пальцев
  • Комфортный для использования объем памяти
  • Невысокое разрешение экрана
  • Долго заряжается – нет поддержки быстрой зарядки
  • Используется старый порт Micro USB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 1.4
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4%
Максимальная яркость
394 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 1.4
Высота 166.4 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Пурпурный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
80.4%

Nokia 1.4 имеет корпус из приятного софт-тач пластика, на котором практически не видны следы от ежедневного использования. Из коробки на экране присутствует заводская защитная пленка, а значит не придется хотя бы первое время тратиться на дорогое защитное стекло.

16

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 1.4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 215
Макс. частота 1300 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1, 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
100
Geekbench 5 (многоядерный)
356
AnTuTu Benchmark 8
60144
56

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
62

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет

Батарея на 4000 мАч показывает достойные результаты автономности – более суток без подзарядки. Единственный нюанс заключается в отсутствии поддержки быстрой зарядки.

44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 1.4
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2048 x 1536
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Основная камера на 8 МП не удивит качеством фотографий и видео, однако отдельный объектив для макросъемки не часто встречается на смартфонах такого диапазона цен. Она делает приемлемые снимки, но перед началом съемки необходимо обеспечить хорошее освещение.

50

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Зарядное устройство
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 1.4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 1.4

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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