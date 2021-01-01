Nokia 1.4
Дисплей
59
Производительность
16
Батарея
62
Камера
44
Итоговая оценка
46
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран большой диагонали
- Есть объектив для макросъемки
- Защитная пленка наклеена на экран
- На спинке имеется сканер отпечатков пальцев
- Комфортный для использования объем памяти
- Невысокое разрешение экрана
- Долго заряжается – нет поддержки быстрой зарядки
- Используется старый порт Micro USB
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 1.4
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.4%
Максимальная яркость
394 нит
51
Дизайн и корпус
|Высота
|166.4 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Пурпурный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
80.4%
Nokia 1.4 имеет корпус из приятного софт-тач пластика, на котором практически не видны следы от ежедневного использования. Из коробки на экране присутствует заводская защитная пленка, а значит не придется хотя бы первое время тратиться на дорогое защитное стекло.
16
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 215
|Макс. частота
|1300 МГц
|Объем ОЗУ
|1, 2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
100
Geekbench 5 (многоядерный)
356
AnTuTu Benchmark 8
60144
56
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
62
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
Батарея на 4000 мАч показывает достойные результаты автономности – более суток без подзарядки. Единственный нюанс заключается в отсутствии поддержки быстрой зарядки.
44
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2048 x 1536
|Апертура
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Основная камера на 8 МП не удивит качеством фотографий и видео, однако отдельный объектив для макросъемки не часто встречается на смартфонах такого диапазона цен. Она делает приемлемые снимки, но перед началом съемки необходимо обеспечить хорошее освещение.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|Поддержка 5G
|Нет
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Зарядное устройство
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 1.4 могут отличаться в зависимости от региона.