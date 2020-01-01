Лоток внутри телефона гибридный, и имеет поддержку двух сим-карт. Второй слот совмещен с картой памяти, и это большая проблема. Дело в том, что здесь мало встроенной памяти, и вы наверняка захотите установить карту памяти. Вам придется вынуть одну из SIM-карт, чтобы это сделать.