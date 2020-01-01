|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Быстрая и красивая платформа Android Go
- Удачная реализация корпуса
- Легкий и компактный
- Съемная батарея
- Нет сенсора отпечатков пальцев
- Низкое разрешение дисплея
- Медленный порт Micro USB
- Производитель заставляет выбирать между второй SIM и microSD
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 1 Плюс
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|480 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|197 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|75.1%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
Дисплей у него средний, хотя плотность пикселей в 197 точек на дюйм может вызывать проблемы при выполнении некоторых действий. С другой стороны, это IPS панель, а значит вы получите высокую контрастность и впечатляющие углы обзора.
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Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Nokia 1 Plus
Инфо
|Высота
|145 мм
|Ширина
|70.4 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|131 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Соотношение экрана к корпусу
75.1%
Nokia 1 Plus получился обычным, ничем непримечательным бюджетником в прочном и практичном поликарбонатном корпусе, который отлично противостоит ударам и царапинам. В живую телефон выглядит более привлекательно – рамки кажутся более тонкими, чем есть на самом деле.
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Производительность
Все характеристики чипа Нокиа 1 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
|Чипсет
|MediaTek MT6739
|Архитектура
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1500 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8100
|Частота GPU
|570 МГц
Оперативная память
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
Накопитель
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
495
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1241
74
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android Go
Характеристики
|Объем
|2500 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
Спецификации и тестирование камер 1 Plus
Основная камера
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Фазовый автофокус
Селфи камера
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
Связь
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Лоток внутри телефона гибридный, и имеет поддержку двух сим-карт. Второй слот совмещен с картой памяти, и это большая проблема. Дело в том, что здесь мало встроенной памяти, и вы наверняка захотите установить карту памяти. Вам придется вынуть одну из SIM-карт, чтобы это сделать.
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 1 Plus могут отличаться в зависимости от региона.
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