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Nokia 1 Plus

Nokia 1 Plus
Дисплей
49
Производительность
12
Батарея
46
Камера
35
Итоговая оценка
43
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Быстрая и красивая платформа Android Go
  • Удачная реализация корпуса
  • Легкий и компактный
  • Съемная батарея
  • Нет сенсора отпечатков пальцев
  • Низкое разрешение дисплея
  • Медленный порт Micro USB
  • Производитель заставляет выбирать между второй SIM и microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 1 Плюс
49

Экран

Тип TFT LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 480 x 960 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 197 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Дисплей у него средний, хотя плотность пикселей в 197 точек на дюйм может вызывать проблемы при выполнении некоторых действий. С другой стороны, это IPS панель, а значит вы получите высокую контрастность и впечатляющие углы обзора.

45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 1 Plus
Инфо
Высота 145 мм
Ширина 70.4 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 131 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
75.1%

Nokia 1 Plus получился обычным, ничем непримечательным бюджетником в прочном и практичном поликарбонатном корпусе, который отлично противостоит ударам и царапинам. В живую телефон выглядит более привлекательно – рамки кажутся более тонкими, чем есть на самом деле.

12

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 1 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика PowerVR GE8100
Частота GPU 570 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
495
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1241
AnTuTu Benchmark 7
34728
AnTuTu Benchmark 8
48647
74

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android Go
46

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
35

Камеры

Спецификации и тестирование камер 1 Plus
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500

Лоток внутри телефона гибридный, и имеет поддержку двух сим-карт. Второй слот совмещен с картой памяти, и это большая проблема. Дело в том, что здесь мало встроенной памяти, и вы наверняка захотите установить карту памяти. Вам придется вынуть одну из SIM-карт, чтобы это сделать.

55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 1 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 1 Plus

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (6 голосов)

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