Nokia 2.3 является одним из самых доступных смартфонов бренда, но по внешнему виду сложно об этом догадаться. Хотя корпус сделан из пластика, он создает впечатления металла. Недостатком является отсутствие сканера отпечатков пальцев, но зато есть датчик лица, который можно использовать для разблокировки экрана.