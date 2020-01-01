Nokia 2.3
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-дисплей с соотношением 19:9
- Платформа Android One
- Большая батарея
- Поддерживает FM-радио
- Простая камера на 2 сенсора
- Небольшое разрешение экрана
- Нет Type-C разъема
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.7 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Бирюзовый, Песочный, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Nokia 2.3 является одним из самых доступных смартфонов бренда, но по внешнему виду сложно об этом догадаться. Хотя корпус сделан из пластика, он создает впечатления металла. Недостатком является отсутствие сканера отпечатков пальцев, но зато есть датчик лица, который можно использовать для разблокировки экрана.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Телефон работает на слабом процессоре Helio A22, который состоит всего из 4 ядер. Графический ускоритель не обладает достаточной мощностью для комфортной игры, и результаты тестирования в бенчмарках подтверждают это.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
|Размер системы из коробки
|12.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Двойную камера устройства нельзя назвать продвинутой, поскольку из функционала можно выделить ручную настройку параметров и портретный режим. Качество снимком далеко от идеального, хотя в дневное время детализация хорошая.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global
|4G сети
|LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.41 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Цены на Nokia 2.3
Оценка пользователей
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