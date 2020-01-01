Главная > Смартфоны Nokia > Nokia 2.3: цена, технические характеристики и отзывы

Nokia 2.3

Nokia 2.3
Дисплей
57
Производительность
18
Батарея
67
Камера
50
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей с соотношением 19:9
  • Платформа Android One
  • Большая батарея
  • Поддерживает FM-радио
  • Простая камера на 2 сенсора
  • Небольшое разрешение экрана
  • Нет Type-C разъема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 2.3
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 2.3
Инфо
Высота 157.7 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Бирюзовый, Песочный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.7%

Nokia 2.3 является одним из самых доступных смартфонов бренда, но по внешнему виду сложно об этом догадаться. Хотя корпус сделан из пластика, он создает впечатления металла. Недостатком является отсутствие сканера отпечатков пальцев, но зато есть датчик лица, который можно использовать для разблокировки экрана.

18

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 2.3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8300
GPU-ядер 1
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
817
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2442
Geekbench 5 (одноядерный)
159
Geekbench 5 (многоядерный)
533
AnTuTu Benchmark 7
59999
AnTuTu Benchmark 8
70271

Телефон работает на слабом процессоре Helio A22, который состоит всего из 4 ядер. Графический ускоритель не обладает достаточной мощностью для комфортной игры, и результаты тестирования в бенчмарках подтверждают это.

74

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 12.4 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 2.3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Двойную камера устройства нельзя назвать продвинутой, поскольку из функционала можно выделить ручную настройку параметров и портретный режим. Качество снимком далеко от идеального, хотя в дневное время детализация хорошая.

57

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global
4G сети LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 2.3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 2.3

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (7 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях