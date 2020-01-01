Nokia 2.4
Дисплей
62
Производительность
21
Батарея
67
Камера
51
Итоговая оценка
55
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Имеет аккуратный внешний вид и приятные цвета
- Оборудован сканером отпечатков пальцев
- Хорошая автономность благодаря большому аккумулятору
- Есть поддержка FM-радио
- Слабая фронтальная камера
- Нет модуля NFC
- Отсутствует быстрая зарядка
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 2.4
62
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.6%
51
Дизайн и корпус
|Высота
|165.9 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Фиолетовый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.6%
Nokia 2.4 сохранил дизайн своего предшественника, но размеры стали больше по причине увеличения диагонали экрана до 6.5 дюймов. Производитель также добавил сканер отпечатков пальцев, который находится на задней панели. Им достаточно удобно пользоваться, но хотелось бы, чтобы датчик был встроен в кнопку питания на боковой панели.
21
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|GPU-ядер
|1
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
775
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3499
Geekbench 5 (одноядерный)
159
Geekbench 5 (многоядерный)
505
AnTuTu Benchmark 7
76767
AnTuTu Benchmark 8
96379
Быстродействие смартфона вполне ожидаемое – он не тормозит, но сложные операции проходят заметно дольше, чем на более дорогих моделях. Объема оперативной памяти иногда не хватает, хотя интерфейс заточен под слабые характеристики, поэтому работает без фризов.
74
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|Android One
67
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
51
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
57
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global
|4G сети
|LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 2.4 могут отличаться в зависимости от региона.