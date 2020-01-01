Nokia 2.4 сохранил дизайн своего предшественника, но размеры стали больше по причине увеличения диагонали экрана до 6.5 дюймов. Производитель также добавил сканер отпечатков пальцев, который находится на задней панели. Им достаточно удобно пользоваться, но хотелось бы, чтобы датчик был встроен в кнопку питания на боковой панели.