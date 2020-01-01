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Nokia 2.4

Nokia 2.4
Дисплей
62
Производительность
21
Батарея
67
Камера
51
Итоговая оценка
55
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Имеет аккуратный внешний вид и приятные цвета
  • Оборудован сканером отпечатков пальцев
  • Хорошая автономность благодаря большому аккумулятору
  • Есть поддержка FM-радио
  • Слабая фронтальная камера
  • Нет модуля NFC
  • Отсутствует быстрая зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 2.4
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.6%
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 2.4
Инфо
Высота 165.9 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.6%

Nokia 2.4 сохранил дизайн своего предшественника, но размеры стали больше по причине увеличения диагонали экрана до 6.5 дюймов. Производитель также добавил сканер отпечатков пальцев, который находится на задней панели. Им достаточно удобно пользоваться, но хотелось бы, чтобы датчик был встроен в кнопку питания на боковой панели.

21

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 2.4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8300
GPU-ядер 1
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
775
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3499
Geekbench 5 (одноядерный)
159
Geekbench 5 (многоядерный)
505
AnTuTu Benchmark 7
76767
AnTuTu Benchmark 8
96379

Быстродействие смартфона вполне ожидаемое – он не тормозит, но сложные операции проходят заметно дольше, чем на более дорогих моделях. Объема оперативной памяти иногда не хватает, хотя интерфейс заточен под слабые характеристики, поэтому работает без фризов.

74

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI Android One
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 2.4
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
57

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global
4G сети LTE 700 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 2.4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 2.4

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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