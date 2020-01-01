Nokia 3.1 не бъет рекорды по дизайнерским решениям, но выглядит по своему интересно. Рамки вокруг выполнены из металла, а задняя крышка производится из плотного пластика, что вместе дает уверенность в прочности конструкции. Поверхность матовая, благодаря чему смартфон является очень практичным, поскольку не собирает отпечатки пальцев, как стекло.