Nokia 3.1
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Достойный экран с современным соотношением сторон
- Камера способна на солидные фотографии
- Хорошее качество сборки
- Компактные габариты
- Является частью программы Android One
- Автономность разочаровывает
- Слабый процессор
- Нет сканера отпечатков пальцев
- Снимает видео в старом формате 3GP
- Неконкурентная стоимость
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|310 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|69.73%
Тесты дисплея
Здесь используется обычный 5.5-дюймовый экран с выдающимся разрешением 1440 на 720 пикселей. Он выдает хорошее изображение, но его четкость средняя. Ситуацию спасает современное соотношение сторон 18:9, благодаря чему телефон обретает свою привлекательность, несмотря на большие рамки вокруг.
Дизайн и корпус
|Высота
|146.2 мм
|Ширина
|68.6 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|138.3 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Nokia 3.1 не бъет рекорды по дизайнерским решениям, но выглядит по своему интересно. Рамки вокруг выполнены из металла, а задняя крышка производится из плотного пластика, что вместе дает уверенность в прочности конструкции. Поверхность матовая, благодаря чему смартфон является очень практичным, поскольку не собирает отпечатки пальцев, как стекло.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6750
|Архитектура
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1500 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-T860 MP2
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|700 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|640 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|Android One
|Размер системы из коробки
|7.8 ГБ
Батарея
|Объем
|2990 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Недостатком Нокиа 3.1 является посредственная автономность. Хотя аккумулятор имеет емкость 2990 мАч, его хватает всего на 15-17 часов.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.64 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.63 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты