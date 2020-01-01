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Nokia 3.1

Nokia 3.1
Дисплей
53
Производительность
19
Батарея
47
Камера
45
Итоговая оценка
46
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достойный экран с современным соотношением сторон
  • Камера способна на солидные фотографии
  • Хорошее качество сборки
  • Компактные габариты
  • Является частью программы Android One
  • Автономность разочаровывает
  • Слабый процессор
  • Нет сканера отпечатков пальцев
  • Снимает видео в старом формате 3GP
  • Неконкурентная стоимость

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 3.1
53

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 310 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.73%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
426 нит

Здесь используется обычный 5.5-дюймовый экран с выдающимся разрешением 1440 на 720 пикселей. Он выдает хорошее изображение, но его четкость средняя. Ситуацию спасает современное соотношение сторон 18:9, благодаря чему телефон обретает свою привлекательность, несмотря на большие рамки вокруг.

42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 3.1
Инфо
Высота 146.2 мм
Ширина 68.6 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 138.3 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69.73%

Nokia 3.1 не бъет рекорды по дизайнерским решениям, но выглядит по своему интересно. Рамки вокруг выполнены из металла, а задняя крышка производится из плотного пластика, что вместе дает уверенность в прочности конструкции. Поверхность матовая, благодаря чему смартфон является очень практичным, поскольку не собирает отпечатки пальцев, как стекло.

19

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 3.1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1500 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-T860 MP2
GPU-ядер 2
Частота GPU 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 640 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
660
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2593
AnTuTu Benchmark 7
39529
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 7.8 ГБ
47

Батарея

Характеристики
Объем 2990 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:11 ч.
Время просмотра видео
10:03 ч.
Время разговора (3G)
9:58 ч.

Недостатком Нокиа 3.1 является посредственная автономность. Хотя аккумулятор имеет емкость 2990 мАч, его хватает всего на 15-17 часов.

45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 3.1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
55

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
78 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 3.1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 3.1

Оценка пользователей

2 из 5 баллов (1 голосов)

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