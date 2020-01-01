Nokia 3.1 Plus
Дисплей
53
Производительность
24
Батарея
62
Камера
49
Итоговая оценка
51
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Эстетичный внешний вид
- Великолепное качество сборки
- Есть поддержка Dual VoLTE
- Отдельный слот для карты памяти
- Размытые фото в условиях слабого освещения
- Нет быстрой зарядки
- Слишком дорогой
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 3.1 Плюс
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|77.5%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
499 нит
Дисплей хороший, но рамки по бокам широкие: по 4 мм слева и справа, а сверху и снизу по 10 мм. Тесты показали, что максимальная его яркость составляет 460 нит, чего достаточно для комфортной работы на солнце. Антибликовое покрытие сильно этому способствует. А минимальная яркость не доставляет неудобств в темную пору времени.
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Дизайн и корпус
|Высота
|156.8 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Белый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.5%
Nokia 3.1 Plus имеет корпус из качественных материалов, а их матовая поверхность обеспечивает практичность. Им также удобно пользоваться благодаря изогнутой по краям спинке. Сканер отпечатков пальцев находится сзади, и это единственный минус смартфона, поскольку нельзя разблокировать его экран, когда он лежит на столе. Также плохо то, что металл здесь не повсюду, а пластиковые вставки отличаются по цвету.
24
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
830
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3541
Geekbench 5 (одноядерный)
141
Geekbench 5 (многоядерный)
828
AnTuTu Benchmark 7
77505
74
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
62
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
49
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K3L5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
54
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.411 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.576 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 3.1 Plus могут отличаться в зависимости от региона.