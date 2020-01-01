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Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.1 Plus
Дисплей
53
Производительность
24
Батарея
62
Камера
49
Итоговая оценка
51
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Эстетичный внешний вид
  • Великолепное качество сборки
  • Есть поддержка Dual VoLTE
  • Отдельный слот для карты памяти
  • Размытые фото в условиях слабого освещения
  • Нет быстрой зарядки
  • Слишком дорогой

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 3.1 Плюс
53

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Дисплей хороший, но рамки по бокам широкие: по 4 мм слева и справа, а сверху и снизу по 10 мм. Тесты показали, что максимальная его яркость составляет 460 нит, чего достаточно для комфортной работы на солнце. Антибликовое покрытие сильно этому способствует. А минимальная яркость не доставляет неудобств в темную пору времени.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 3.1 Plus
Инфо
Высота 156.8 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.5%

Nokia 3.1 Plus имеет корпус из качественных материалов, а их матовая поверхность обеспечивает практичность. Им также удобно пользоваться благодаря изогнутой по краям спинке. Сканер отпечатков пальцев находится сзади, и это единственный минус смартфона, поскольку нельзя разблокировать его экран, когда он лежит на столе. Также плохо то, что металл здесь не повсюду, а пластиковые вставки отличаются по цвету.

24

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 3.1 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
830
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3541
Geekbench 5 (одноядерный)
141
Geekbench 5 (многоядерный)
828
AnTuTu Benchmark 7
77505
74

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 9 ГБ
62

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер 3.1 Plus
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K3L5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS
54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.411 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.576 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 3.1 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 3.1 Plus

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (10 голосов)

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