Nokia 3.1 Plus имеет корпус из качественных материалов, а их матовая поверхность обеспечивает практичность. Им также удобно пользоваться благодаря изогнутой по краям спинке. Сканер отпечатков пальцев находится сзади, и это единственный минус смартфона, поскольку нельзя разблокировать его экран, когда он лежит на столе. Также плохо то, что металл здесь не повсюду, а пластиковые вставки отличаются по цвету.