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Nokia 4.2

Nokia 4.2
Дисплей
56
Производительность
20
Батарея
57
Камера
49
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Опрятный внешний вид
  • Прошивка Android One
  • Небольшой вес
  • Хорошо ловит связь
  • Слабое быстродействие
  • Мало оперативной памяти
  • Плохой автофокус
  • Нет стереодинамиков

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 4.2
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.6%
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 4.2
Инфо
Высота 148.9 мм
Ширина 71.3 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 161 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
76.6%

Nokia 4.2 отлично выглядит благодаря стеклянным панелям спереди и сзади, а рамка вокруг дарит приятные тактильные ощущения. Ради уменьшения рамок производитель врезал объектив фронтальной камеры в дисплей, но они не симметричные, а нижняя такая большая, что там могли поместиться емкостные клавиши навигации.

20

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 4.2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1950 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 833 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
685
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1893
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
829
AnTuTu Benchmark 7
76536
AnTuTu Benchmark 8
95451
74

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 9 ГБ
57

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Автономность средняя, но не стоит ждать большего от аккумулятора в 3000 мАч. Его также нельзя назвать рекордсменом в области зарядки. Так как комплектный адаптер не обладает достаточной мощностью, функции Quick Charge здесь нет.

49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 4.2
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS
55

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Коммуникационные возможности смартфона тоже не выделяются на фоне соперников, ведь он оборудован старым Bluetooth 4.2, медленным однодиапазонным WiFi и microUSB 2.0 вместо USB Type-C. Последняя особенность сильно мешает комфортному копированию файлов с компьютера на мобильное устройство или наоборот.

55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.53 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 4.2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 4.2

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (15 голосов)

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