Главная > Смартфоны Nokia > Nokia 5.1 Plus: цена, технические характеристики и отзывы

Nokia 5.1 Plus

Nokia 5.1 Plus
Дисплей
53
Производительность
34
Батарея
57
Камера
49
Итоговая оценка
53
Класс Средний класс
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиальный дизайн - глянцевый корпус
  • Обладает хорошей производительностью
  • “Чистый” Android с неплохим функционалом и отзывчивостью
  • Достойная портретная камера
  • Нет широкоугольной оптики
  • Пластиковая рамка вокруг экрана
  • Отсутствует поддержка Google Pay
  • Нет быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 5.1 Плюс
53

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.86 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 287 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
407 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 5.1 Plus
Инфо
Высота 149.5 мм
Ширина 72 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 160 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный глянец, Белый глянец, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.6%

Nokia 5.1 Plus получил стеклянные панели спереди и сзади, но впечатления портит пластиковая рамка, которая отвечает за устойчивость смартфона к ударам. В экране присутствует достаточно большой вырез для фронтальной камеры, что тоже негативно влияет на общее восприятие устройства.

34

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 5.1 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P60
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 800 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1221
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4309
Geekbench 5 (одноядерный)
294
Geekbench 5 (многоядерный)
1446
AnTuTu Benchmark 7
119938
AnTuTu Benchmark 8
149141

Производительность соответствует цене Nokia 5.1 Plus – она средняя. Благодаря программному обеспечению Android One телефон работает шустро. В играх он показывает себя достойно: большинство идут на максимальных настройках без проседания FPS.

74

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 10 ГБ
57

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:05 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер 5.1 Plus
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Камера смартфона выдает средние показатели как в плане съемке видео, так и фотографий. Непросто добиться четкости изображения в помещении. Проблема кроется в медленном автофокусе и спуске. Она умеет делать снимки с размытым фоном, но чтобы получить качественное изображение, следует снимать при хорошем освещении. Фронталка получила широкоугольную оптику, поэтому в камеры большой угол охвата.

62

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300
3G сети UMTS 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Здесь только один динамик громкой связи, который звучит громко, но без хрипов. Никаких программных фишек, улучшающие качество, нет.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Август 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.778 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.885 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 5.1 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 5.1 Plus

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях