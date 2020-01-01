Камера смартфона выдает средние показатели как в плане съемке видео, так и фотографий. Непросто добиться четкости изображения в помещении. Проблема кроется в медленном автофокусе и спуске. Она умеет делать снимки с размытым фоном, но чтобы получить качественное изображение, следует снимать при хорошем освещении. Фронталка получила широкоугольную оптику, поэтому в камеры большой угол охвата.