Nokia 5.1 Plus
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Премиальный дизайн - глянцевый корпус
- Обладает хорошей производительностью
- “Чистый” Android с неплохим функционалом и отзывчивостью
- Достойная портретная камера
- Нет широкоугольной оптики
- Пластиковая рамка вокруг экрана
- Отсутствует поддержка Google Pay
- Нет быстрой зарядки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.86 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|287 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.6%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|149.5 мм
|Ширина
|72 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный глянец, Белый глянец, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Nokia 5.1 Plus получил стеклянные панели спереди и сзади, но впечатления портит пластиковая рамка, которая отвечает за устойчивость смартфона к ударам. В экране присутствует достаточно большой вырез для фронтальной камеры, что тоже негативно влияет на общее восприятие устройства.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P60
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|800 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Производительность соответствует цене Nokia 5.1 Plus – она средняя. Благодаря программному обеспечению Android One телефон работает шустро. В играх он показывает себя достойно: большинство идут на максимальных настройках без проседания FPS.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
|Размер системы из коробки
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|3060 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Камера смартфона выдает средние показатели как в плане съемке видео, так и фотографий. Непросто добиться четкости изображения в помещении. Проблема кроется в медленном автофокусе и спуске. Она умеет делать снимки с размытым фоном, но чтобы получить качественное изображение, следует снимать при хорошем освещении. Фронталка получила широкоугольную оптику, поэтому в камеры большой угол охвата.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300
|3G сети
|UMTS 850 / 900 / 1700/2100 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700/2100 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Здесь только один динамик громкой связи, который звучит громко, но без хрипов. Никаких программных фишек, улучшающие качество, нет.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.778 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.885 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Скрепка для извлечения SIM