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Nokia 5.3

Nokia 5.3
Дисплей
58
Производительность
37
Батарея
68
Камера
63
Итоговая оценка
61
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей с приличным качеством изображения
  • Хороший уровень яркости экрана
  • Есть сверхширокоугольная и макро камеры
  • Достойная автономность
  • Нет быстрой зарядки
  • Отсутствует хорошая стабилизация изображения
  • Средняя по качеству фото фронтальная камера

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 5.3
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 5.3
Инфо
Высота 164.3 мм
Ширина 76.6 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Бирюзовый, Песочный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.3%

Nokia 5.3 имеет частично новый дизайн, учитывая тот факт, что среди остался привычный V-образный вырез для фронтальной камеры. Сзади на пластиковой крышке имеется стандартный сканер отпечатков пальцев и 4 объектива основной камеры, размещенные в круглом выступе.

37

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 5.3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1474
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5401
Geekbench 5 (одноядерный)
306
Geekbench 5 (многоядерный)
1380
AnTuTu Benchmark 7
138757
AnTuTu Benchmark 8
167986
74

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 16 ГБ

Устройство гордится тем, что работает на платформе Android One. Это означает, что установлена последняя версия операционной системы с гарантированными обновлениями на протяжении 3 лет. Она не перегружена сторонними интерфейсами, поэтому обладает отличной отзывчивостью.

68

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает минимум 1 рабочий день без подзарядки, но у него есть важный недостаток – отсутствие быстрой зарядки. Из-за этого пользователю придется подождать несколько часов, чтобы зарядить телефон до 100%.

63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 5.3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (13 МП + 5 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
67

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 5.3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 5.3

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (34 голосов)

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