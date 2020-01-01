Nokia 5.3
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-дисплей с приличным качеством изображения
- Хороший уровень яркости экрана
- Есть сверхширокоугольная и макро камеры
- Достойная автономность
- Нет быстрой зарядки
- Отсутствует хорошая стабилизация изображения
- Средняя по качеству фото фронтальная камера
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.55 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.3%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|164.3 мм
|Ширина
|76.6 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Бирюзовый, Песочный, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Nokia 5.3 имеет частично новый дизайн, учитывая тот факт, что среди остался привычный V-образный вырез для фронтальной камеры. Сзади на пластиковой крышке имеется стандартный сканер отпечатков пальцев и 4 объектива основной камеры, размещенные в круглом выступе.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Android One
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
Устройство гордится тем, что работает на платформе Android One. Это означает, что установлена последняя версия операционной системы с гарантированными обновлениями на протяжении 3 лет. Она не перегружена сторонними интерфейсами, поэтому обладает отличной отзывчивостью.
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает минимум 1 рабочий день без подзарядки, но у него есть важный недостаток – отсутствие быстрой зарядки. Из-за этого пользователю придется подождать несколько часов, чтобы зарядить телефон до 100%.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|4 (13 МП + 5 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя