Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает минимум 1 рабочий день без подзарядки, но у него есть важный недостаток – отсутствие быстрой зарядки. Из-за этого пользователю придется подождать несколько часов, чтобы зарядить телефон до 100%.