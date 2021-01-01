Nokia 5.4
Дисплей
60
Производительность
43
Батарея
68
Камера
64
Итоговая оценка
58
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 48-мегапиксельная камера – есть макросъемка и сверхширокоугольный датчик
- Незаметный круглый вырез в дисплее
- Есть вариант с 6 ГБ оперативной памяти
- Свежий процессор, который показывает хорошие результаты в бенчмарках
- Низкое разрешение экрана
- Медленный Wi-Fi 2.4 Гц
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 5.4
60
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.9%
Максимальная яркость
406 нит
52
Дизайн и корпус
|Высота
|161 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Темно-синий, Пурпурный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.9%
43
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Частота GPU
|600 МГц
|FLOPS
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
507
Geekbench 5 (многоядерный)
1504
AnTuTu Benchmark 8
188491
Рейтинг телефонов в AnTuTu - 270 место
56
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Android One
68
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|2:51 ч.
64
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
56
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|WCDMA 1, 2, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 5.4 могут отличаться в зависимости от региона.