Nokia 5.4 Дисплей 60 Производительность 43 Батарея 68 Камера 64 Итоговая оценка 58 Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Декабрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 48-мегапиксельная камера – есть макросъемка и сверхширокоугольный датчик

Незаметный круглый вырез в дисплее

Есть вариант с 6 ГБ оперативной памяти

Свежий процессор, который показывает хорошие результаты в бенчмарках Низкое разрешение экрана

Медленный Wi-Fi 2.4 Гц

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 5.4

60 Экран Тип IPS LCD Размер 6.39 дюймов Разрешение 720 x 1560 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.9% Максимальная яркость 406 нит

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nokia 5.4 Высота 161 мм Ширина 76 мм Толщина 8.7 мм Вес 181 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Темно-синий, Пурпурный Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 81.9%

43 Производительность Все характеристики чипа Нокиа 5.4 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~272 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 507 Geekbench 5 (многоядерный) 1504 AnTuTu Benchmark 8 188491 Рейтинг телефонов в AnTuTu - 270 место

56 Программное обеспечение Операционная система Android 10.0 Оболочка UI Android One

68 Батарея Характеристики Объем 4000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 2:51 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Nokia 5.4 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Фокусное расстояние: 13 мм

Макро объектив - 2 МП

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

56 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 4.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети WCDMA 1, 2, 5, 8 4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Декабрь 2020 года Дата начала продаж Декабрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 5.4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 5.4