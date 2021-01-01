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Nokia 5.4

Nokia 5.4
Дисплей
60
Производительность
43
Батарея
68
Камера
64
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 48-мегапиксельная камера – есть макросъемка и сверхширокоугольный датчик
  • Незаметный круглый вырез в дисплее
  • Есть вариант с 6 ГБ оперативной памяти
  • Свежий процессор, который показывает хорошие результаты в бенчмарках
  • Низкое разрешение экрана
  • Медленный Wi-Fi 2.4 Гц

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 5.4
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9%
Максимальная яркость
406 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 5.4
Высота 161 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Темно-синий, Пурпурный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81.9%
43

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 5.4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
507
Geekbench 5 (многоядерный)
1504
AnTuTu Benchmark 8
188491
56

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI Android One
68

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:51 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 5.4
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 2, 5, 8
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 5.4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 5.4

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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