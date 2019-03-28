Сколько отпечатков пальцев можно зарегистрировать в Nokia 6?

- Не больше пяти.

Присутствует ли в Nokia 6 поддержка OTG?

- Да, к этому смартфону можно подключить USB-флешку, мышь или клавиатуру.

Какой звук в наушниках? Динамики не скрипят?

- Динамики в Нокия 6 хорошие и не скрипят, а качественный звук в наушниках обеспечивает технология Dolby Atmos.

В Nokia 6 есть русский язык?

- Только в некоторых моделях, необходимо уточнять у продавца.