Nokia 6
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Красивая и быстрая оболочка Android 7.0
- Хороший звук в наушниках
- Яркий экран с высокой плотностью пикселей
- Отличное соотношение цена/качество
- Быстрый сканер отпечатков пальцев
- Доступен только в черном цвете
- Нет ни NFC, ни ИК-порта
- Аккумулятор несъемный
- Процессор начального уровня
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|71.67%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Серый, Серебристый, Медный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 430
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.1 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Nokia 6 получил классический дизайн со сканером отпечатков пальцев на фронтальной панели, как у Samsung Galaxy S7. Он оборудован чипсетом Snapdragon 430, который обладает 8 ядрами, работающими с тактовой частотой 1.4 ГГц. Он комплектуется графическим ускорителем Adreno 505, 4 ГБ ОЗУ, и 64 ГБ ПЗУ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Размер системы из коробки
|10.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
В достаточно компактном корпусе с размерами 154 на 75.8 на 7.85 мм поместился не самый мощный, по нынешним меркам, Li-Po-аккумулятор. Его емкость составляет 3000 мАч, чего, по заявлениям производителя, хватает на 18 часов разговоров в сетях третьего поколения или 22 часа прослушивания музыки или 6 часов проигрывания HD-видео.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (480p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.04 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера умеет делать фотографии с разрешением 16 МП, а фронтальная 8-мегапиксельные, но уже широкоугольные — 84 градуса. Максимальное качество записи видео не превышает Full HD при 30 кадрах в секунду.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.49 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.71 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Nokia 6
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько отпечатков пальцев можно зарегистрировать в Nokia 6?
- Не больше пяти.
Присутствует ли в Nokia 6 поддержка OTG?
- Да, к этому смартфону можно подключить USB-флешку, мышь или клавиатуру.
Какой звук в наушниках? Динамики не скрипят?
- Динамики в Нокия 6 хорошие и не скрипят, а качественный звук в наушниках обеспечивает технология Dolby Atmos.
В Nokia 6 есть русский язык?
- Только в некоторых моделях, необходимо уточнять у продавца.