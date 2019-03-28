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Nokia 6

Nokia 6
Дисплей
54
Производительность
21
Батарея
49
Камера
44
Итоговая оценка
45
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Красивая и быстрая оболочка Android 7.0
  • Хороший звук в наушниках
  • Яркий экран с высокой плотностью пикселей
  • Отличное соотношение цена/качество
  • Быстрый сканер отпечатков пальцев
  • Доступен только в черном цвете
  • Нет ни NFC, ни ИК-порта
  • Аккумулятор несъемный
  • Процессор начального уровня

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 6
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.67%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
479 нит
43

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 6
Инфо
Высота 154 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 169 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Серый, Серебристый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.67%
21

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 430
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.1 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
686
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2841
AnTuTu Benchmark 7
48730

Nokia 6 получил классический дизайн со сканером отпечатков пальцев на фронтальной панели, как у Samsung Galaxy S7. Он оборудован чипсетом Snapdragon 430, который обладает 8 ядрами, работающими с тактовой частотой 1.4 ГГц. Он комплектуется графическим ускорителем Adreno 505, 4 ГБ ОЗУ, и 64 ГБ ПЗУ.

63

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Размер системы из коробки 10.1 ГБ
49

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:27 ч.
Время просмотра видео
7:49 ч.
Время разговора (3G)
25:00 ч.

В достаточно компактном корпусе с размерами 154 на 75.8 на 7.85 мм поместился не самый мощный, по нынешним меркам, Li-Po-аккумулятор. Его емкость составляет 3000 мАч, чего, по заявлениям производителя, хватает на 18 часов разговоров в сетях третьего поколения или 22 часа прослушивания музыки или 6 часов проигрывания HD-видео.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 6
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.04 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера умеет делать фотографии с разрешением 16 МП, а фронтальная 8-мегапиксельные, но уже широкоугольные — 84 градуса. Максимальное качество записи видео не превышает Full HD при 30 кадрах в секунду.

54

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
70

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
63 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2017 года
Дата начала продаж Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 6

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько отпечатков пальцев можно зарегистрировать в Nokia 6?

- Не больше пяти.

Присутствует ли в Nokia 6 поддержка OTG?

- Да, к этому смартфону можно подключить USB-флешку, мышь или клавиатуру.

Какой звук в наушниках? Динамики не скрипят?

- Динамики в Нокия 6 хорошие и не скрипят, а качественный звук в наушниках обеспечивает технология Dolby Atmos.

В Nokia 6 есть русский язык?

- Только в некоторых моделях, необходимо уточнять у продавца.

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (20 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Анатолий 20 ноября 2019 12:18
Чушь полная, и нфц и камера норм, тока через 2,5 года зарядник сломался разъем в такси сломал, и андроид 8
+4 Ответить
Димон 28 марта 2019 19:26
Три месяца пользую - норм телефон. Держать в руке приятно, аккумулятора хватает пока, камера не очень. В целом пойдет, хотя все удивляются - у тебя Нокиа, как так ? Много людей не знают, что Нокиа уже выпускают смартфоны на Андроиде))
-1 Ответить
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