Тесты в бенчмарках

Процессор, на котором работает Nokia 6.1, гордится серьезной отзывчивостью. В популярном бенчмарке Geekbench он набирает более 90 тысяч баллов, а в реальных условиях он работает еще быстрее. Приложения функционируют плавно, а в играх он также и не перегревается.