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Nokia 6.1

Nokia 6.1
Дисплей
57
Производительность
28
Батарея
59
Камера
48
Итоговая оценка
53
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Стильный металлический дизайн
  • Отзывчивый процессор и интерфейс Android One
  • Быстро обновляется
  • Камера снимает отличные 4K-видео
  • Можно сделать хорошее широкоугольное селфи
  • Только один объектив сзади
  • Нет сверхширокоугольный съемки
  • Достаточно высокая цена
  • Не защищен от воды

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 6.1
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 74.17%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
463 нит

Nokia 6.1 оборудовали ярким экраном с высоким уровнем черного цвета и достойным соотношением контрастности 1278:1. По сравнению с предыдущим поколением, смартфон теперь обладает намного более четкой картинкой под прямыми лучами солнца. Эксперты говорят, что его LCD-панель показывает лучшие результаты в тестах, чем многие OLED-панели.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 6.1
Инфо
Высота 148.8 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.17%
28

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 6.1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 508
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
866
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4251
Geekbench 5 (одноядерный)
176
Geekbench 5 (многоядерный)
967
AnTuTu Benchmark 7
90277

Процессор, на котором работает Nokia 6.1, гордится серьезной отзывчивостью. В популярном бенчмарке Geekbench он набирает более 90 тысяч баллов, а в реальных условиях он работает еще быстрее. Приложения функционируют плавно, а в играх он также и не перегревается.

74

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
59

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:58 ч.
Время просмотра видео
10:05 ч.
Время разговора (3G)
18:04 ч.
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 6.1
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Здесь есть NFC, необходимый для работы Android Pay, а также двухдиапазонный WiFi, который по выбору пользователя может обеспечить либо высокую пропускную способность, либо большой радиус действия.

64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
85 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.944 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.82 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 6.1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 6.1

Оценка пользователей

3.2 из 5 баллов (9 голосов)

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