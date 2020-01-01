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Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1 Plus
Дисплей
64
Производительность
32
Батарея
64
Камера
55
Итоговая оценка
57
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Стоковый Android с гарантированными обновлениями
  • Отличный экран
  • Есть радио-приемник
  • 3.5 мм аудиоразъем присутствует
  • Неплохой аккумулятор
  • Компактный и легкий
  • Достаточно слабая основная камера
  • Наблюдаются проблемы с современными играми
  • Сканер отпечатков на тыльной стороне
  • Нет NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 6.1 Плюс
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9
Плотность пикселей 435 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.62%
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 6.1 Plus
Инфо
Высота 147.2 мм
Ширина 70.9 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 151 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.62%

Nokia 6.1 Plus — еще один смартфон финского бренда на платформе Android One, который официально продается в России. Его полностью стеклянный корпус с металлическими рамками выглядит очень современно вкупе с вырезом в верхней части экрана и двойной вертикальной камерой сзади. На тыльной стороне также имеются двойная двухцветная вспышка и сканер отпечатков пальцев круглой формы. Существует три варианта раскраски корпуса: черная, белая и синяя. Спереди он напоминает iPhone X, диагональ экрана такая же — 5.8 дюймов, соотношение сторон тоже похожее — 19:9.

32

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 6.1 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 509
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1326
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4793
AnTuTu Benchmark 7
113503
AnTuTu Benchmark 8
145753

Внутри размещен далеко не самый производительный чипсет — Snapdragon 636 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и графическим адаптером Adreno 509 показывают довольно средний результат быстродействия. Чистый Android One работает очень шустро, однако в современных играх наблюдаются проблемы. Чтобы вы понимали, играть в PUBG с комфортом у вас не получится. Когда телефон нагревается, плавность игрового процесса исчезает.

74

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
64

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер 6.1 Plus
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камеры не отличаются качеством, но учитывая цену Нокия 6.1 Плюс, много ждать не стоит. Спереди производитель разместил 16-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.0 и размерами пикселей 1 мкм. Сзади оказалась пара модулей: 16-мегапиксельный основной с апертурой f/2.0 и дополнительный 5-мегапиксельный с апертурой f/2.2.

74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.233 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.494 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 6.1 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 6.1 Plus

FAQ - Ответы на частые вопросы

Сколько места занимает операционная система?

- Всего системный раздел на накопителе смартфона Нокия 6.1 Плюс занимает 12 ГБ.

Способна ли основная камера устройства записывать видео в 4K?

- Да, стандартное приложение камеры поддерживает эту функцию.

Поддерживает ли Nokia 6.1 Plus платформу ARCore?

- Если коротко, то да.

Можно ли разбудить телефон по двойному постукиванию по экрану?

- Телефон оснащен функцией пробуждения по двойному тапу. Она по умолчанию отключена, поэтому вам придется включить ее в настройках.

Можно ли настроить Android Pay на Nokia 6.1 Plus?

- К сожалению, здесь нет NFC, а это означает, что приложение Android Pay для бесконтактной оплаты работать не будет.

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (17 голосов)

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