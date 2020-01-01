Nokia 6.1 Plus
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Стоковый Android с гарантированными обновлениями
- Отличный экран
- Есть радио-приемник
- 3.5 мм аудиоразъем присутствует
- Неплохой аккумулятор
- Компактный и легкий
- Достаточно слабая основная камера
- Наблюдаются проблемы с современными играми
- Сканер отпечатков на тыльной стороне
- Нет NFC
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|Плотность пикселей
|435 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|80.62%
Дизайн и корпус
|Высота
|147.2 мм
|Ширина
|70.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|151 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Nokia 6.1 Plus — еще один смартфон финского бренда на платформе Android One, который официально продается в России. Его полностью стеклянный корпус с металлическими рамками выглядит очень современно вкупе с вырезом в верхней части экрана и двойной вертикальной камерой сзади. На тыльной стороне также имеются двойная двухцветная вспышка и сканер отпечатков пальцев круглой формы. Существует три варианта раскраски корпуса: черная, белая и синяя. Спереди он напоминает iPhone X, диагональ экрана такая же — 5.8 дюймов, соотношение сторон тоже похожее — 19:9.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Частота GPU
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Внутри размещен далеко не самый производительный чипсет — Snapdragon 636 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и графическим адаптером Adreno 509 показывают довольно средний результат быстродействия. Чистый Android One работает очень шустро, однако в современных играх наблюдаются проблемы. Чтобы вы понимали, играть в PUBG с комфортом у вас не получится. Когда телефон нагревается, плавность игрового процесса исчезает.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
Батарея
|Объем
|3060 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (480p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камеры не отличаются качеством, но учитывая цену Нокия 6.1 Плюс, много ждать не стоит. Спереди производитель разместил 16-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.0 и размерами пикселей 1 мкм. Сзади оказалась пара модулей: 16-мегапиксельный основной с апертурой f/2.0 и дополнительный 5-мегапиксельный с апертурой f/2.2.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.233 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.494 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Nokia 6.1 Plus
FAQ - Ответы на частые вопросы
Сколько места занимает операционная система?
- Всего системный раздел на накопителе смартфона Нокия 6.1 Плюс занимает 12 ГБ.
Способна ли основная камера устройства записывать видео в 4K?
- Да, стандартное приложение камеры поддерживает эту функцию.
Поддерживает ли Nokia 6.1 Plus платформу ARCore?
- Если коротко, то да.
Можно ли разбудить телефон по двойному постукиванию по экрану?
- Телефон оснащен функцией пробуждения по двойному тапу. Она по умолчанию отключена, поэтому вам придется включить ее в настройках.
Можно ли настроить Android Pay на Nokia 6.1 Plus?
- К сожалению, здесь нет NFC, а это означает, что приложение Android Pay для бесконтактной оплаты работать не будет.
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Сравнения с конкурентами
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