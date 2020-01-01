Сколько места занимает операционная система?

- Всего системный раздел на накопителе смартфона Нокия 6.1 Плюс занимает 12 ГБ.

Способна ли основная камера устройства записывать видео в 4K?

- Да, стандартное приложение камеры поддерживает эту функцию.

Поддерживает ли Nokia 6.1 Plus платформу ARCore?

- Если коротко, то да.

Можно ли разбудить телефон по двойному постукиванию по экрану?

- Телефон оснащен функцией пробуждения по двойному тапу. Она по умолчанию отключена, поэтому вам придется включить ее в настройках.

Можно ли настроить Android Pay на Nokia 6.1 Plus?

- К сожалению, здесь нет NFC, а это означает, что приложение Android Pay для бесконтактной оплаты работать не будет.