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Nokia 6.2

Nokia 6.2
Дисплей
68
Производительность
34
Батарея
57
Камера
61
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Современный дисплей с технологиями PureDisplay и HDR10
  • ИИ помогает делать фотографии премиального уровня
  • Отличная автономность благодаря большому аккумулятору
  • Предустановлен Ассистент Google
  • Цельнометаллическая рамка
  • Нет быстрой зарядки
  • Сканер лица работает не очень точно
  • Слабая фронтальная камера
  • Медленная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 6.2
68

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.5%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
579 нит
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 6.2
Инфо
Высота 159.9 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черная керамика, Серебристный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.5%

Nokia 6.2 получил флагманский дизайн. У него цельнометаллическая рамка и прочное стекло Gorilla Glass сзади и спереди, а значит оно будет меньше царапаться, чем пластик. На экране есть вырез, что является единственным его недостатком.

34

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 6.2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 509
Частота GPU 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1326
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4990
Geekbench 5 (одноядерный)
276
Geekbench 5 (многоядерный)
1240
AnTuTu Benchmark 7
115883
AnTuTu Benchmark 8
145664

Процессор от Qualcomm обладает достаточной мощностью для работы игр на высоких настройках графики, несмотря на то, что он дебютировал более года назад. Кроме того, сложно придраться к общей скорости работы телефона в повседневных задач.

74

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 15.4 ГБ

Платформа Android One отлично зарекомендовала себя в плане быстродействия, стабильности и плавности работы. По функционалу она уступает One UI, MIUI и другим оболочкам, однако все, что нужно, там есть. Даже искусственный интеллект, который помогает в создании фотографий и экономии заряда батареи.

57

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:17 ч.
Время просмотра видео
8:30 ч.
Время разговора (3G)
26:29 ч.

По той причине, что здесь отсутствует технология Quick Charge, смартфон заряжается достаточно медленно, но зато его заряда хватает приблизительно на 15 - 20 часов автономной работы, что считается неплохим результатом.

61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 6.2
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2600 / 2300 / 2500
61

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65.4 дБ
Музыка
70.4 дБ
Звонок
78.8 дБ

В области звука Nokia 6.2 является ничем не примечательным мобильным устройством. Тут только один динамик, который обладает средними техническими характеристиками. Даже программных примочек здесь нет.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.975 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.42 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 6.2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 6.2

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (10 голосов)

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