Платформа Android One отлично зарекомендовала себя в плане быстродействия, стабильности и плавности работы. По функционалу она уступает One UI, MIUI и другим оболочкам, однако все, что нужно, там есть. Даже искусственный интеллект, который помогает в создании фотографий и экономии заряда батареи.