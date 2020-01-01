Nokia 7.1
Дисплей
65
Производительность
34
Батарея
60
Камера
59
Итоговая оценка
59
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Прекрасный HDR-экран
- Легкий дизайн из стеклянных панелей
- Одни из лучших в классе портретные снимки
- Отличная автономность
- Смартфоне не умеет записывать видео 60 кадров/с
- Фотографии на переднюю камеру слабого качества
- Нет защиты от брызг
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 7.1
65
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|80.1%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
485 нит
Nokia 7.1 получила прекрасный экран, поддерживающий технологию HDR10. К сожалению, панель имеет достаточно большой вырез и нижнюю рамку, что сильно портит общее впечатления о смартфоне. Зато он очень яркий с высоким соотношением контраста.
57
Дизайн и корпус
|Высота
|150 мм
|Ширина
|71.2 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|160 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Индиго, Стальной
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.1%
34
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1349
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4946
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Geekbench 5 (многоядерный)
1224
AnTuTu Benchmark 7
115576
AnTuTu Benchmark 8
138133
Однокристальная система Snapdragon 636 относится к среднему сегменту, но вы не почувствуете серьезного падения быстродействия. Его спокойно хватает для игр, не говоря уже про обычные программы. 3 ГБ оперативной памяти будет достаточно для обычного пользователя с головой.
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
|Размер системы из коробки
|10 ГБ
60
Батарея
|Объем
|3060 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:58 ч.
Время просмотра видео
9:31 ч.
Время разговора (3G)
20:48 ч.
Автономность тоже можно посчитать за достоинство смартфона, поскольку он выдерживает около 11 часов в режиме браузинга в Интернете и почти 10 часов просмотра HD-видео.
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Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.28 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
75 дБ
Музыка
76 дБ
Звонок
81 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.26 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.74 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 7.1 могут отличаться в зависимости от региона.