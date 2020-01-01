Тесты в бенчмарках

Однокристальная система Snapdragon 636 относится к среднему сегменту, но вы не почувствуете серьезного падения быстродействия. Его спокойно хватает для игр, не говоря уже про обычные программы. 3 ГБ оперативной памяти будет достаточно для обычного пользователя с головой.