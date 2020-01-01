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Nokia 7.1

Nokia 7.1
Дисплей
65
Производительность
34
Батарея
60
Камера
59
Итоговая оценка
59
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прекрасный HDR-экран
  • Легкий дизайн из стеклянных панелей
  • Одни из лучших в классе портретные снимки
  • Отличная автономность
  • Смартфоне не умеет записывать видео 60 кадров/с
  • Фотографии на переднюю камеру слабого качества
  • Нет защиты от брызг

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 7.1
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
485 нит

Nokia 7.1 получила прекрасный экран, поддерживающий технологию HDR10. К сожалению, панель имеет достаточно большой вырез и нижнюю рамку, что сильно портит общее впечатления о смартфоне. Зато он очень яркий с высоким соотношением контраста.

57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 7.1
Инфо
Высота 150 мм
Ширина 71.2 мм
Толщина 8 мм
Вес 160 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Индиго, Стальной
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.1%
34

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 7.1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 509
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1349
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4946
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Geekbench 5 (многоядерный)
1224
AnTuTu Benchmark 7
115576
AnTuTu Benchmark 8
138133

Однокристальная система Snapdragon 636 относится к среднему сегменту, но вы не почувствуете серьезного падения быстродействия. Его спокойно хватает для игр, не говоря уже про обычные программы. 3 ГБ оперативной памяти будет достаточно для обычного пользователя с головой.

74

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 10 ГБ
60

Батарея

Характеристики
Объем 3060 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:58 ч.
Время просмотра видео
9:31 ч.
Время разговора (3G)
20:48 ч.

Автономность тоже можно посчитать за достоинство смартфона, поскольку он выдерживает около 11 часов в режиме браузинга в Интернете и почти 10 часов просмотра HD-видео.

59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 7.1
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.28 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
75 дБ
Музыка
76 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.26 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.74 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 7.1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 7.1

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (11 голосов)

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