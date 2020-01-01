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Nokia 7.2

Nokia 7.2
Дисплей
68
Производительность
39
Батарея
57
Камера
65
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Камера с флагманскими программными фишками
  • Отличный дисплей – обладает естественной цветопередачей
  • Прочная и легкая конструкция – остаются малозаметные сколы после падений
  • Оптимизированная операционная система
  • Минимум параметров настройки графической оболочки
  • Гибридный слот SIM-карты
  • Нет встроенного в экран сканера отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 7.2
68

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
578 нит
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 7.2
Инфо
Высота 159.8 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Графитовый, Серебряный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.4%

Nokia 7.2 – ничем не примечательный смартфон, но отлично подобранные материалы делают его легким и прочным. Рамка не металлическая – она сделана и композитного полимера, который легче переносит удары. На внешнем виде негативно сказывается V-образный вырез в дисплее, но он позволяет сделать рамки тоньше.

39

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 7.2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 512
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1623
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5763
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1444
AnTuTu Benchmark 7
143264
AnTuTu Benchmark 8
169323
74

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
57

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:72 ч.
Время просмотра видео
9:41 ч.
Время разговора (3G)
28:64 ч.

Аккумулятора на 3500 мАч достаточно на сутки автономной работы, что является неплохим результатом. Комплектный блок питания мощностью 18 Ватт существенно ускоряет процесс зарядки. С его помощью процесс занимает всего полтора часа.

65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 7.2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.6 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
90
Качества видео
75
Итоговая оценка камеры
85
74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 13(700), 28(700), 66(1700/2100)
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
65.8 дБ
Музыка
71.6 дБ
Звонок
84.3 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.989 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.444 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 7.2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 7.2

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (37 голосов)

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