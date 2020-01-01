Nokia 7.2 – ничем не примечательный смартфон, но отлично подобранные материалы делают его легким и прочным. Рамка не металлическая – она сделана и композитного полимера, который легче переносит удары. На внешнем виде негативно сказывается V-образный вырез в дисплее, но он позволяет сделать рамки тоньше.