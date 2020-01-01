Nokia 7.2
Дисплей
68
Производительность
39
Батарея
57
Камера
65
Итоговая оценка
62
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Камера с флагманскими программными фишками
- Отличный дисплей – обладает естественной цветопередачей
- Прочная и легкая конструкция – остаются малозаметные сколы после падений
- Оптимизированная операционная система
- Минимум параметров настройки графической оболочки
- Гибридный слот SIM-карты
- Нет встроенного в экран сканера отпечатков пальцев
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 7.2
68
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
578 нит
56
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Графитовый, Серебряный, Бирюзовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.4%
Nokia 7.2 – ничем не примечательный смартфон, но отлично подобранные материалы делают его легким и прочным. Рамка не металлическая – она сделана и композитного полимера, который легче переносит удары. На внешнем виде негативно сказывается V-образный вырез в дисплее, но он позволяет сделать рамки тоньше.
39
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1623
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5763
Geekbench 5 (одноядерный)
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1444
AnTuTu Benchmark 7
143264
AnTuTu Benchmark 8
169323
Рейтинг телефонов в AnTuTu - 253 место
74
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
57
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:72 ч.
Время просмотра видео
9:41 ч.
Время разговора (3G)
28:64 ч.
Аккумулятора на 3500 мАч достаточно на сутки автономной работы, что является неплохим результатом. Комплектный блок питания мощностью 18 Ватт существенно ускоряет процесс зарядки. С его помощью процесс занимает всего полтора часа.
65
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.6 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
90
Качества видео
75
Итоговая оценка камеры
85
74
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 13(700), 28(700), 66(1700/2100)
63
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
65.8 дБ
Музыка
71.6 дБ
Звонок
84.3 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.989 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.444 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 7.2 могут отличаться в зависимости от региона.