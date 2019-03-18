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Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus
Дисплей
58
Производительность
44
Батарея
67
Камера
56
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Интересный дизайн и хорошее сочетание цветов
  • Быстро получает обновления Android
  • Оптический зум
  • Автономность заслуживает похвалы
  • Наушники в комплекте
  • Нет влагозащиты
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Один динамик громкой связи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 7 Плюс
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
426 нит

Компания Нокиа оснастила свой аппарат 6-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9. Учитывая разрешение 2160 x 1080 пикселей, плотность изображения составляет 403 точки на дюйм. Панель изготавливается по технологии IPS, что гарантирует хорошее качество отображения картинки. Максимальная яркость, как выяснили эксперты в лабораторных условиях, составляет 450 нит. Передняя панель полностью защищена стеклом Gorilla Glass 3, а процент полезной площади составляет 77.8.

49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 7 Plus
Инфо
Высота 158.3 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 9.5 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Белый с медным, Черный с медным
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.8%
44

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 7 Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 512
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1599
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5885
AnTuTu Benchmark 7
146441
74

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One
Размер системы из коробки 16 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:37 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:10 ч.
Время просмотра видео
11:42 ч.
Время разговора (3G)
21:36 ч.

Аккумулятора на 3800 мАч хватает на полтора дня автономной работы в агрессивном режиме. Кроме емкости, еще одним хорошим плюсом является поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Ватт. По отзывам, Nokia 7 Plus заряжается до 100 процентов чуть меньше чем за полтора часа.

56

Камеры

Спецификации и тестирование камер 7 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 13 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
79 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.361 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.776 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Защитный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 7 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 7 Plus

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (4)

Владимир 05 октября 2020 11:38
Пользуюсь больше года. Замечаний и нареканий нет. Собран хорошо, работает бысстро.
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Миха 15 ноября 2019 18:23
Пользуюсь больше года. никаких нареканий нет. Сборка даже лучше чем у прежних, ещё финских Нокиа ( про Люмию вообще молчу)
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Екатерина 08 апреля 2019 01:31
Пользуюсь 7 месяцев. Ни одного нарекания. Замечательный.
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Поки 18 марта 2019 19:07
Отличный смартфон, рекомендую
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