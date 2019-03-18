Nokia 7 Plus
Дисплей
58
Производительность
44
Батарея
67
Камера
56
Итоговая оценка
58
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Интересный дизайн и хорошее сочетание цветов
- Быстро получает обновления Android
- Оптический зум
- Автономность заслуживает похвалы
- Наушники в комплекте
- Нет влагозащиты
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Один динамик громкой связи
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 7 Плюс
58
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|77.8%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
426 нит
Компания Нокиа оснастила свой аппарат 6-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9. Учитывая разрешение 2160 x 1080 пикселей, плотность изображения составляет 403 точки на дюйм. Панель изготавливается по технологии IPS, что гарантирует хорошее качество отображения картинки. Максимальная яркость, как выяснили эксперты в лабораторных условиях, составляет 450 нит. Передняя панель полностью защищена стеклом Gorilla Glass 3, а процент полезной площади составляет 77.8.
49
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|9.5 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Белый с медным, Черный с медным
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.8%
44
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1599
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5885
AnTuTu Benchmark 7
146441
74
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android One
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
67
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:37 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:10 ч.
Время просмотра видео
11:42 ч.
Время разговора (3G)
21:36 ч.
Аккумулятора на 3800 мАч хватает на полтора дня автономной работы в агрессивном режиме. Кроме емкости, еще одним хорошим плюсом является поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Ватт. По отзывам, Nokia 7 Plus заряжается до 100 процентов чуть меньше чем за полтора часа.
56
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 13 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Телефото объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
74
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
62
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
79 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.361 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.776 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Защитный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 7 Plus могут отличаться в зависимости от региона.