Тесты автономности

Аккумулятора на 3800 мАч хватает на полтора дня автономной работы в агрессивном режиме. Кроме емкости, еще одним хорошим плюсом является поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Ватт. По отзывам, Nokia 7 Plus заряжается до 100 процентов чуть меньше чем за полтора часа.