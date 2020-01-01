Nokia 8.1
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошее качество сборки
- Автономность
- Быстрая зарядка
- Порт USB Type-C
- FM-радио
- Bluetooth 5.0
- Достаточно большой вырез в экране
- Нет беспроводной зарядки
- Тихие динамики
- Устаревшая память eMMC 5.1
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.18 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|Плотность пикселей
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.55%
Тесты дисплея
Nokia 8.1 — смартфон среднего ценового сегмента, который получил большой 6.18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2220 на 1080 точек и соотношением сторон 18.7:9.
Дизайн и корпус
|Высота
|154.8 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Коричневый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 710
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 616
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор здесь тоже не топовый, однако он очень быстрый благодаря следующим характеристикам: 8 ядер, работающим на тактовой частоте 2.2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Он построен по 10-нанометровому техпроцессу и комплектуется графическим ускорителем Adreno 616.
Отзывы Нокиа 8.1 в большинстве положительные. Смартфон работает на операционной системе Android 8.1 Oreo без каких-либо сторонних оболочек, поэтому работает очень быстро.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 13 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2
|Размер пикселя
|1.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Он оборудован аналоговым аудиоразъемом для наушников, NFC-чипом для функционирования бесконтактных платежей Android Pay, Bluetooth 5.0, двухдиапазонным Wi-Fi и аккумулятором на 35000 мАч с быстрой зарядкой.
Защиту персональных данных обеспечивают технологии считывания отпечатков пальцев и лица. Последняя работает быстро и четко.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.893 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|2.07 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство (9В / 2А)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол