Все характеристики чипа Нокиа 8.1 и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Процессор здесь тоже не топовый, однако он очень быстрый благодаря следующим характеристикам: 8 ядер, работающим на тактовой частоте 2.2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Он построен по 10-нанометровому техпроцессу и комплектуется графическим ускорителем Adreno 616.

Отзывы Нокиа 8.1 в большинстве положительные. Смартфон работает на операционной системе Android 8.1 Oreo без каких-либо сторонних оболочек, поэтому работает очень быстро.