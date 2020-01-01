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Nokia 8.1

Nokia 8.1
Дисплей
65
Производительность
42
Батарея
72
Камера
63
Итоговая оценка
62
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошее качество сборки
  • Автономность
  • Быстрая зарядка
  • Порт USB Type-C
  • FM-радио
  • Bluetooth 5.0
  • Достаточно большой вырез в экране
  • Нет беспроводной зарядки
  • Тихие динамики
  • Устаревшая память eMMC 5.1

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 8.1
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.18 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.55%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Nokia 8.1 — смартфон среднего ценового сегмента, который получил большой 6.18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2220 на 1080 точек и соотношением сторон 18.7:9.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 8.1
Инфо
Высота 154.8 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Коричневый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.55%
42

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 8.1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 616
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1833
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5764
Geekbench 5 (одноядерный)
389
Geekbench 5 (многоядерный)
1470
AnTuTu Benchmark 7
158186
AnTuTu Benchmark 8
192679

Процессор здесь тоже не топовый, однако он очень быстрый благодаря следующим характеристикам: 8 ядер, работающим на тактовой частоте 2.2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной. Он построен по 10-нанометровому техпроцессу и комплектуется графическим ускорителем Adreno 616.

Отзывы Нокиа 8.1 в большинстве положительные. Смартфон работает на операционной системе Android 8.1 Oreo без каких-либо сторонних оболочек, поэтому работает очень быстро.

74

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 13 ГБ
72

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 8.1
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 13 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2
Размер пикселя 1.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Он оборудован аналоговым аудиоразъемом для наушников, NFC-чипом для функционирования бесконтактных платежей Android Pay, Bluetooth 5.0, двухдиапазонным Wi-Fi и аккумулятором на 35000 мАч с быстрой зарядкой.

Защиту персональных данных обеспечивают технологии считывания отпечатков пальцев и лица. Последняя работает быстро и четко.

55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.893 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 2.07 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (9В / 2А)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 8.1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 8.1

Оценка пользователей

2.7 из 5 баллов (23 голосов)

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