Тесты дисплея

Nokia 8.3 – один из немногих флагманов, которые получили IPS-дисплей вместо более совершенного AMOLED. У него имеется круглое отверстие для фронтальной камеры, как на многих дорогих аппаратах, благодаря чему он выглядит дороже, чем есть на самом деле.