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Nokia 8.3

Nokia 8.3
Дисплей
70
Производительность
59
Батарея
87
Камера
68
Итоговая оценка
71
Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей на 6.81 дюйм с тонкими рамками
  • Мощный процессор среднего ценового сегмента
  • Отличная камера с оптикой от Zeiss
  • Неплохая автономность
  • Нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев
  • IPS-экран вместо AMOLED
  • Мало памяти в базовой версии смартфона
  • Доступен только в одном цвете

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 8.3
70

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Nokia 8.3 – один из немногих флагманов, которые получили IPS-дисплей вместо более совершенного AMOLED. У него имеется круглое отверстие для фронтальной камеры, как на многих дорогих аппаратах, благодаря чему он выглядит дороже, чем есть на самом деле.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia 8.3
Инфо
Высота 171.9 мм
Ширина 78.6 мм
Толщина 9 мм
Вес 220 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Темно-синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
59

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа 8.3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8
Частота 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 620
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2673
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6119
Geekbench 5 (одноядерный)
615
Geekbench 5 (многоядерный)
1911
AnTuTu Benchmark 8
315643

Смартфон определенно очень быстрый, поскольку спрятанный внутри процессор Qualcomm Snapdragon 765G с улучшенной графикой является современнейшим решением в своей сегменте. Трехкластерная архитектура позволяет более эффективно распределять ресурсы.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
87

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia 8.3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 6000 x 4000
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера гордится использованием оптики от Zeiss. Главный сенсор на 64 МП способен делать четкий фото практически в любых условиях. Единственный нюанс заключается в стабилизации изображения – картинка может плавать, если фотографировать в движении.

74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2600 / 2300 / 2500
71

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.989 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.444 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 8.3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia 8.3

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (26 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Вий 26 августа 2020 18:40
Я конечно с профессиональными пацанами спорить не буду по поводу экранов, но ips мне нравится больше..глаза не так устают...нокла не плохая...я бы взял...но красная цена максимум четвертак со всеми причендалами, тобишь защита стекла, хороший пусть дермантиновый чехол -книжка...в таком случае рассмотреть ещё можно...а за 40 штук...конечно нет...не стоит этих денег...
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Anatolio 23 марта 2020 23:39
Почему вы в недостатках записали преимущества смартфона? И когда это убогий amoled стал вдруг более совершенной технологией? 😆 Более совершенно мерцает? Или у него вдруг цвета стали натуральными, особенно белый? Или он как то "совершенней" теперь выгорает? Может при одинаковом разрешении и диагонали он стал вдруг чётче (нет)?😆
+16 Ответить
Ejj 19 мая 2020 08:40
Спорить тут не над чем, амолед во всем лучше твоего IPS. Черный лучше, нет бликов, выглядит лучше (тоньше), теплее цвета, возможность сканера отпечатка пальца в экране
+2 Ответить
[eq 22 июля 2020 02:18
Ejj, Амолед совершенно непригоден для чтения, с IPS я мог читать часами, с amoled (iphone 11 pro max) глаза устают за полчаса (даже с использованием аналога DC dimming). Сканер отпечатка пальца в экране даже в самых свежих устройствах работает довольно медленно. Амолед стал сильно лучше за последние годы, но технология всё ещё сырая.
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