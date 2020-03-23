Nokia 8.3
Дисплей
70
Производительность
59
Батарея
87
Камера
68
Итоговая оценка
71
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей на 6.81 дюйм с тонкими рамками
- Мощный процессор среднего ценового сегмента
- Отличная камера с оптикой от Zeiss
- Неплохая автономность
- Нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев
- IPS-экран вместо AMOLED
- Мало памяти в базовой версии смартфона
- Доступен только в одном цвете
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа 8.3
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Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|386 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
499 нит
Nokia 8.3 – один из немногих флагманов, которые получили IPS-дисплей вместо более совершенного AMOLED. У него имеется круглое отверстие для фронтальной камеры, как на многих дорогих аппаратах, благодаря чему он выглядит дороже, чем есть на самом деле.
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Дизайн и корпус
|Высота
|171.9 мм
|Ширина
|78.6 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|220 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Темно-синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
59
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2673
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6119
Geekbench 5 (одноядерный)
615
Geekbench 5 (многоядерный)
1911
AnTuTu Benchmark 8
315643
Смартфон определенно очень быстрый, поскольку спрятанный внутри процессор Qualcomm Snapdragon 765G с улучшенной графикой является современнейшим решением в своей сегменте. Трехкластерная архитектура позволяет более эффективно распределять ресурсы.
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu - 115 место
74
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
87
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
68
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|6000 x 4000
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера гордится использованием оптики от Zeiss. Главный сенсор на 64 МП способен делать четкий фото практически в любых условиях. Единственный нюанс заключается в стабилизации изображения – картинка может плавать, если фотографировать в движении.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2600 / 2300 / 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.989 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.444 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia 8.3 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Nokia 8.3
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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