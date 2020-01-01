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Nokia C1

Nokia C1
Дисплей
51
Производительность
16
Батарея
46
Камера
43
Итоговая оценка
46
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Легкий и компактный корпус
  • IPS-панель с неплохой цветопередачей
  • Оптимизированная платформа Android Go
  • Фронтальная камера с LED-вспышкой
  • Маленькое разрешение экрана
  • Небольшой аккумулятор на 2500 мАч
  • Маломощный процессор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа С1
51

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 480 x 960 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 197 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
388 нит
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia C1
Инфо
Высота 147.6 мм
Ширина 71.4 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 155 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.7%

Nokia C1 имеет простой дизайн, указывающий на невысокую стоимость смартфона. Корпус полностью сделан из пластика, хотя дисплей защищен закаленным стеклом. Задняя крышка царапается, а передняя панель практически не оставляет следов использования.

16

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа С1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc
Архитектура 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

AnTuTu Benchmark 8
40391

Четырехъядерный процессор обеспечивает минимальный уровень быстродействия, которого недостаточно для игр. Благодаря оптимизированной платформе Android Go смартфон работает неплохо, однако многозадачность слабая из-за небольшого объема оперативной памяти.

63

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Stock Android
Размер системы из коробки 6.9 ГБ
46

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Аккумулятор на 2500 мАч позволяет проработать Nokia C1 почти день без подзарядки. Он комплектуется простым адаптером питания без поддержки быстрой зарядки.

43

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia C1
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (5 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2048 x 1536
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100 - Africa, ME, APAC
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia C1 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia C1

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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